モデル仁香（50）が、18日深夜放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。16歳差の夫との結婚について、両親から反対されたことを明かした。

番組のテーマは“年の差婚”。街の声では「話が合わない」、「夫と両親の方が年齢が近い」など、不安を抱えていることが紹介された。

仁香は「私が43歳の時夫はまだ27歳、だから世間から見ても男の人が上の方がなんとなく受け入れられやすいけど、女の人がそこまで上だと『え〜』みたいな。自分自身も思ってましたし」と語った。

大久保佳代子は「うらやましいですよ」と言葉をかけると、中村仁美は「若い人と結婚したいんですか？」と質問。大久保は「若い人と結婚したい」とそっくりそのまま言葉を返した。

くりぃむしちゅー上田晋也は「一言一句違わずに言ったな」と笑った。

仁香は16歳下の夫との結婚について「親が大反対してましたね。（親が）『これからの日本男児を申し訳ない。そんな年上の女の人で子どももいるのに向こうの両親に顔向けできない』っていうのと、『男の人は今はいいかもしれないけど、どんどん年齢重ねたらそういうお嫁さんには興味なくなるから、結婚することはないんじゃない？』みたいな、っていうのはずっと言われてました」と告白した。