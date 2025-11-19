両家顔合わせで「謙遜ばかりは芸がない」→ユーモア発揮した妻に14万いいね「笑顔になるこんなんw」【ママリ】

娘がした、義母へのユーモアな返しにヒヤヒヤの実母

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、長瀬ほのか(@nagase_h)さんの投稿したエピソードです。皆さんは緊張するような場面でも、普段通りでいることができますか？長瀬さんは、両家顔合わせの際の思い出を投稿。義母に「クールビューティって感じよね！」と褒められ、ユーモアを交え答えたそう。そんなコントのようなことが…と、思わず笑ってしまうエピソードです。

皆さんは緊張するような場面でも、普段通りでいることができますか？いつも通りとはいかない方もいれば、空気を和ませたいと考える方もいるかもしれませんね。





投稿者・長瀬ほのか(@nagase_h)さんは、両家顔合わせの際の思い出を投稿。義母に「クールビューティって感じよね！」と褒められたそう。謙遜してばかりなのも芸がないと考えた長瀬さんは、ユーモアを交え答えてみたのですが…？

両家顔合わせの時、義母が私のことを「クールビューティって感じよね！」と褒めてくれたので、あまり謙遜してばかりなのも芸がないと思い、「確かにクールビューティかプリティキュートかでいうとクールビューティかもしれません」と答えたら隣の実母にテーブルの下で蹴られた思い出

義母の褒め言葉に「確かにクールビューティかプリティキュートかでいうとクールビューティかもしれません」と答えた長瀬さん。クールビューティーと言われる方が、このようにユーモアで返されると親しみやすくなりますね！とはいえ実母にはテーブル下からの攻撃を受けたそう。実母もびっくりしたのでしょうね。



コントのようなことが現実で起こったことに、クスッと笑みがこぼれました。



この投稿には「この返しできるやつはプリティキュート」「顔合わせって、みんなそんな面白いこと起きてるの😂？」といったコメントが寄せられていました。ユーモアを放った長瀬さんと、無言のツッコミを入れた実母のやり取りが笑えるエピソードでした。

