「国産活〆寒ぶり」税込110円の『かっぱの国産活〆寒ぶり祭り』開催、生小柱やあん肝軍艦、活〆ふわとろ煮穴子などもラインアップ

かっぱ寿司は、2025年11月20日から12月3日までの間、『かっぱの国産活〆寒ぶり祭り』を全店で開催する。

税込110円の「国産活〆寒ぶり」のほか、プリっとした食感の「小柱」やクリーミーな味わいの「あん肝」などをラインアップする。

〈『かっぱの国産活〆寒ぶり祭り』ラインアップ〉

◆「国産活〆寒ぶり」一貫110円(税込)

通常のぶりに比べ、身がしっかりと締まっており、旨みが強いのが特徴。

※12月4日以降も販売するが、店舗により価格が異なる。

かっぱ寿司「国産活〆寒ぶり」

◆「国産活〆寒ぶり漁師風包み」一貫130円(税込)〜

ぶつ切りの国産活〆寒ぶりに、かっぱ寿司オリジナルのタレと卵黄、いりごまを合わせ、海苔で包んだメニュー。

かっぱ寿司「国産活〆寒ぶり漁師風包み」

◆「3種の浜焼き風食べ比べ」三貫290円(税込)

「浜焼き風 サーモン」「浜焼き風 国産活〆寒ぶり」「浜焼き風 えび」の三貫をセットにした。“海辺の海鮮バーベキュー”を目指して開発した、オリジナルの醤油ベースのタレと、マヨネーズで味付けしている。

かっぱ寿司「3種の浜焼き風食べ比べ」

◆「国産活〆寒ぶりはらみ」一貫190円(税込)〜

寒ぶりの腹側にあたる、特に脂が乗った部位。濃厚な脂と旨みが特徴で、冬の味覚として高い人気を誇るという。

かっぱ寿司「国産活〆寒ぶりはらみ」

◆「国産活〆寒ぶり塩炙り柚子のせ」一貫150円(税込)

寒ぶりを炙り、トッピングに柚子を添えた。

かっぱ寿司「国産活〆寒ぶり塩炙り柚子のせ」

◆「生小柱包み」一貫110円(税込)〜

甘みと旨みが詰まった貝の小柱を一貫に3粒使用した。小柱のプリっとした食感が楽しめる。

かっぱ寿司「生小柱包み」

◆「生小柱大葉包み」一貫110円(税込)〜

生小柱を爽やかな香りの大葉で包むことで、貝の旨みを引き立て、さっぱりとした後味に仕立てた。ぷりっとした歯ごたえが楽しめる。

かっぱ寿司「生小柱大葉包み」

◆「あん肝軍艦 ポン酢ジュレのせ」二貫160円(税込)〜

クリーミーなあん肝に、ポン酢ジュレの爽やかな酸味を組み合わせた。

かっぱ寿司「あん肝軍艦 ポン酢ジュレのせ」

◆「活〆ふわとろ煮穴子」一貫190円(税込)〜

ふわふわとした食感ととろっとした舌ざわりが楽しめる。

かっぱ寿司「活〆ふわとろ煮穴子」

◆「活〆ふわとろ煮穴子炙り」一貫230円(税込)〜

注文後に炙って提供する。香ばしさと煮穴子の濃厚な旨みが広がる。

かっぱ寿司「活〆ふわとろ煮穴子炙り」