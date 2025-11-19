「詐欺だなんて失礼な」話にならない副業会社…1人で泣き崩れた夜｜副業詐欺に騙された話#3【ママリ】

事前の話と違う内容に「これは詐欺ではないか」と疑いを持った美穂は、副業会社に問い合わせます。しかし、相手からの返事はのらりくらりとした様子。ネット副業詐欺被害にあった主婦が解決方法を模索し、大切な心得を学ぶお話。『副業詐欺に騙された話』第3話をごらんください。

副業としてブログ記事の作成を開始した美穂。しかし閲覧数は伸びず、すぐに利益は出なさそう。それなのに、契約したコースの半分の額をいきなり引き落とされてしまいました。収益から引かれるはずなのに…と青ざめた彼女の頭に「詐欺」の言葉が浮かびます。

副業先に問い合わせたが…

副業詐欺。たまにテレビやネットで聞いたことがある被害に、今まさに遭っているのではないだろうか。そう考えた私は、すぐに副業会社へ連絡を取った。



クレジット会社から引き落としがあったこと、登録料や商材費は収益から引かれていくはずで、いきなりこんな大きな額の引き落としは想定外だ…と抗議の意を込めてメールを送る。けれど、返ってきたメールは要領を得ない内容だった。



『双方の認識がずれていたようで申し訳ございません。しかし引き落としは止められませんので、次回分の金額もご用意いただくようお願いします』



「そんな馬鹿な！」



思わずスマホを握りしめて叫んだ。積み木で遊んでいた2歳の娘がビクッとふるえ、泣いてしまう。



「ごめんね驚かせて。…ああ、一体どういうこと」

話にならない相手に、悔しさの涙が

何度問い合わせても、的を外した答えばかりが返ってくる。業を煮やして「入会時と話が違う。これは詐欺ではないのですか」と強い文句も送ったが、逆に責められてしまう。



『そちらの確認不足ではないでしょうか。カード会社に支払いを遅らせてもらうなり、対処をお願いします。また仕事を辞める場合でも、返金はございませんのでご了承ください』



「話にならないわ…」



あまりに疲れて、そのままぐったりと眠ってしまいたかった。でも、幼い子がいるためそれもできない。大きくなったお腹を支えながら台所に立ち、食事の準備に取りかかった。



野菜を刻んでいるうちに、惨めな気持ちになる。少しでもこの食卓を豊かにしたかった。娘の教育費や、お腹にいる2人目のグッズもしっかり準備したかった。そして何より、まなぶの力になりたかった…そんな思いで動いたはずなのに。



潤んでしまった目元から、涙がこぼれる。包丁を動かす力もなくなって、私は流し台の前で泣き崩れた。



「ママ、どうしたの？」



「ううん…玉ねぎが目にしみただけ」

その夜、惨めな思いに襲われた

娘を寝かしつけた後、スマホを開く。悔しかったが、来月また引き落とされてもいけないのでクレジットカード会社に連絡をし、利用停止手続きを行った。カードの利用停止には抗弁書という書類を作成せねばならず、慣れない文書作成によけい疲れを感じてしまう。



幸い家計に関する支払いはまなぶのカードなので、私が他の買い物ができなくなっただけ。それでも惨めな思いがして、また涙が溢れてきた。

あとがき：被害にあったら、まずは相談を

副業会社に連絡を取り、ようやくこれが詐欺ではないかと気づいた美穂。抗議をしますが、相手は慣れているのかのらりくらりとかわされてしまいます。強気な相手の態度がよけいダメージとなって、ストレスを溜めたようです。



クレジットカードの利用停止により来月の引き落としは免れましたが、カードが使えないのは不便なものです。1人で泣いてばかりの美穂ですが、大切なのは他の人の意見を聞くことではないでしょうか。そのことに彼女は、ようやく気づくのです。



※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています。

記事作成: hiiro

（配信元: ママリ）