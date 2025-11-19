エハラマサヒロ、美人妻と結婚記念日を祝う。出会って18年けんか一度もなし「まぁ神様と結婚しただけ」
お笑いタレントのエハラマサヒロさんは11月18日、自身のInstagramを更新。16回目の結婚記念日であることを報告し、美人妻とのツーショットを公開しました。ファンからは祝福の声が寄せられています。
【写真】エハラマサヒロ＆美人妻の顔出しツーショット
妻との関係について、「出会って18年、結婚して16年1回もケンカしてないのはなかなかの記録やと思っております。まぁ神様と結婚しただけやけどね。わし仕事でピリピリしてたりするし」とコメントし、「夫婦仲良くおる為には旦那の『ありがとう』がめっちゃ大事やと言うことがわかった。何かにつけて感謝してくれるから救われるとの事」と感謝の気持ちを伝えることの大切さを語りました。最後は、「世の中のパパさん、とりあえず『ありがとう！』と『ごめんなさい！』は自分から率先して言いましょう」と呼び掛け、「17年目もよろしく」と妻へのメッセージで締めくくりました。
この投稿にファンからは、「おめでとうございます いつまでも今のように仲のいい、ステキなご夫婦で末長くいらしてください」「神様と結婚しただけ…という言葉、とても素敵です」「泣けちゃうくらいステキなお二人」「喧嘩が1度もないって、凄く気が合うのは勿論、やっぱり常に、お互いを思い合う気持ちがあるからなんでしょうね」「お互いの好きなところをどんどん伸ばし合える本当に素敵なご夫婦」と、称賛と祝福の声が多く上がっています。
(文:勝野 里砂)
【写真】エハラマサヒロ＆美人妻の顔出しツーショット
妻に感謝の気持ちつづるエハラさんは「本日16回目の結婚記念日でございました」とつづり、1枚の写真と2本の動画を掲載。1枚目には、ハート型にカットされた卵焼きを持っている瞬間のエハラさんと妻が写っています。動画では、妻がすしをおいしそうに頬張るかわいらしい場面も。
この投稿にファンからは、「おめでとうございます いつまでも今のように仲のいい、ステキなご夫婦で末長くいらしてください」「神様と結婚しただけ…という言葉、とても素敵です」「泣けちゃうくらいステキなお二人」「喧嘩が1度もないって、凄く気が合うのは勿論、やっぱり常に、お互いを思い合う気持ちがあるからなんでしょうね」「お互いの好きなところをどんどん伸ばし合える本当に素敵なご夫婦」と、称賛と祝福の声が多く上がっています。
家族でイベントに参加エハラさんは10月11日に更新したInstagramで、ファミリーフェス「nobinobi 2025」の出展ブースを妻や子どもたちと一緒に制作したことを報告しています。写真には、木で作られた屋台と一緒に笑顔のエハラさん一家が収められていました。これからも、家族で仲良く過ごしてほしいですね。
(文:勝野 里砂)