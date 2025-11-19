レッズのギャビン・ラックス内野手（27）が18日（日本時間19日）、自身のインスタグラムを更新。結婚式を行ったことを報告した。

ラックスは「2025年11月25日 永遠に特別な日」と記し、恋人から妻となったモリー夫人との挙式ショットを複数枚投稿。タキシード姿のラックスとウェディングドレス姿のモリー夫人が手をつなぎ、仲良くバージンロードを歩く姿や階段での幻想的な2ショット、緑が映えるガーデンでの熱烈キス写真などが公開された。

ラックスは昨季、ドジャースで139試合に出場し、打率・251、10本塁打、50打点でワールドシリーズ制覇を経験した。今年1月、ベッツ、ロハス、エドマン、キム・ヘソンと内野が飽和状態だったこともあり、レッズにトレードとなった。

今季はレッズで自己最多140試合に出場し、チームトップの打率・269をマークし、5本塁打、53打点だった。

昨季までドジャースの一員だったこともあり、結婚式にはかつてのチームメートであるフリーマンらも参列。地元メディア「ドジャースネーション」の公式X（旧ツイッター）では、主役のラックスにせがまれ、フリーマンが器用に頭から足先までをクネらせ、床で波のような動きを見せるブレイクダンスの「ワーム」の動きを披露したことも紹介された。