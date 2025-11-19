「いちゃつかないでw」シャープ、亀梨和也に褒められ“びっくり”。「自我強いんだよなぁ公式アカウントなのに」
シャープの公式X（旧Twitter）は11月18日に投稿を更新。元KAT-TUNの亀梨和也さんが同社の製品を褒めたことに反応し、ほほ笑ましいやりとりを披露しました。
【投稿】亀梨和也が褒めた製品とは？
さらに「亀梨さんの首後ろサングラスかっこいい」と、動画内で掛けていたサングラスを外し、首の後ろ側の襟に差した亀梨さんのしぐさを褒めました。それを受けて亀梨さんは「SHARPさんの掃除機かっこいい」と褒め、シャープは「かっこいいなんて言われ慣れてないからびっくりした」と感想を述べています。
コメントでは、「両思いだ！笑」「かわいいかよ」「※掃除機の話です」「私もアレ欲しい！近々買いに行く〜」「なにこの絡み」「シャープの公式さんといちゃつかないでww」「SHARPさんの中の人センス良すぎ」「おもろい公式やなと思ったらbio見て納得」「自我強いんだよなぁ公式アカウントなのに…笑」との声が上がりました。
亀梨さんが選んだシャープの掃除機を楽天市場で見る(文:橋酒 瑛麗瑠)
「※掃除機の話です」事の発端は亀梨さんが15日に動画『【お買い物】新オフィス完成へ！最新家電を爆買いしました』を公開し、自身のXにて「亀チャンネル更新しました 最新家電…爆買DAY」と共有したこと。シャープはそのポストに「ご指名ありがとうございます！！！（掃除機」と反応しました。
「生きる力が湧く」また「かっこいい人にかっこいいと言われると生きる力が湧くことを知りました」とも、改めてポストした同アカウント。“中の人”に元気が出たようでよかったですね。今後も面白いやりとりを楽しみにしています！
