テイラー・スウィフト（左）とトラビス・ケルシー。ファンにパラソーシャルな関係を築くきっかけを与えた有名人だ/David Eulitt/Getty Images

ロンドン（CNN）英ケンブリッジ英語辞典は18日、2025年の単語に「parasocial（パラソーシャル）」を選んだと発表した。

パラソーシャルは、知人でない相手や人工知能（AI）とつながっているという感覚を表す単語。1956年にテレビ視聴者と出演者の間で形成される関係を表す言葉として社会学者のドナルド・ホートンとリチャード・ウォールの両氏が作り出した。

その現象は現代も続いている。SNSユーザーは、個人的関係をもたないセレブやインフルエンサーなどとの間でパラソーシャル関係を築いている。

典型的な例としてケンブリッジ辞典が挙げたのは、米歌手テイラー・スウィフトだった。スウィフトは今年、NFLのスター選手トラビス・ケルシーとの婚約を発表。大勢のファンが、一度も会ったことのないこのカップルを心から祝福した。

もう一つの例として、英歌手リリー・アレンは最新アルバム「West End Girl」の破局をテーマにした歌詞で、「彼女の恋愛関係に関するパラソーシャルな関心」をかき立てた。

この単語の使用が今年に入って増えたのは、「ChatGPT」のような対話型AIとの関係にまつわる懸念が浮上したのも一因だった。

ケンブリッジ大学のシモーヌ・シュナル教授は「多くの人がインフルエンサーとの間で不健康かつ強烈なパラソーシャル関係を築く時代に入った」と指摘。「そうした人たちは、パラソーシャルな絆ができた相手を『知っている』という感覚を持つようになり、その相手を信頼して極端な忠誠心を抱くことさえある。だがそれは完全に一方的だ」と話している。