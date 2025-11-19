学童の方針に不信感…やめた後の“放課後の居場所”に悩む保護者たち【ママリ】
学童保育先に不信感を持ち、学童をやめたけれど…
@ママリ
小1の秋に学童やめました
早くに学童やめた方いらっしゃいますか？
何か注意をされて3回されると反省15分という勉強タイムが科されるようになり、
暴言を吐くと一発で反省15分
早迎えで反省15分をしなかった場合、怒られてなくても次の日に反省15分しなくてはならない。
このシステムに不信感で。
息子は反省15分を繰り越してしまい、怒られてもない日にやらされて、大泣きし
余計反省15分が増えていき…
流石に理解に苦しみました。
それでは学童は怒られるためだけに行くようなものになり…
出典：
qa.mamari.jp
投稿者・Mさんの息子は、小学1年生から学童保育に通っていました。しかし、当時の学童保育先の方針がMさんにとっては不信感をいだくようなものでした。
最終的にMさんの息子にとって学童は「怒られるため」に通うものになっていたそうです。
息子はもともとお調子者でひょうきんな為怒られやすく仕方ないと思っていましたが、
最後は指導員に「しね！」と言ったりするようになってしまい。
上級生の悪いところを真似してるのもあるとおもうんですが、、、
学校から真っ直ぐ帰りたいと言われ
自営業な為、お店でお留守番するんだよって言って辞めさせました。
長期休みはどうしたらいいか今から悩んでます
お店で宿題を午前中やって、午後は家でYouTubeとかになりそうだなとは思ってるんですが…
低学年で学童やめた子いたら、どんな様子か教えてください
出典：
qa.mamari.jp
自分の中にある大きなストレスに対してどう表現すればいいのか分からず、思わず大変強い言葉を相手に投げてしまうことは、年齢が小さい時はよくあることかもしれません。
ただ、こうした言葉を子どもが使わざるを得ない状況にあると気づくと、保護者としてつらい気持ちになりますね。Mさんは息子の気持ちを汲み取り、学童をやめたようですが、長期休みには子どもがどう過ごせば良いのか悩んでいます。
Mさんの悩みにママリユーザーからはどんな意見が寄せられたのでしょうか。
長期休みの過ごし方はいろいろある！集まった声
学童をやめ、今後来る長期休暇をどう過ごせば良いか悩んでいるMさんに、ママリユーザーからは具体的なアドバイスを含めいろいろな意見が集まりました。
反省が勉強というのはそもそも勉強か好きな子には悪にって嫌になりそうですね😅
うちはやめてないですが発達障害の子は慣れず放デイの日数増やしたり
母親が在宅になる
あとは民間の習い事兼学童(学童の中に体操教室、英語、塾)にいかれてる人は結構います
あとは在籍して(時短のときや振替休み)長期だけ学童にいくという子もいます
出典：
qa.mamari.jp
状況的に選ぶことができれば、民間の学童保育や塾や習い事を組み合わせて利用するのはありかもしれませんね。
親の選択肢があるならば、働き方を変えてみるのも1つの選択肢になり得る場合がありそうです。
小1で学童行ってません。夏休み前までは、わたしが仕事を休んで毎日一緒でした。宿題やら早起きやら慣れるまで、と思い🙇
夏休みは、無料や有料のキャンプに申し込んで毎週末くらい行かせてました。2泊や3泊とかもあるから、金曜～月曜まで預けられたりとか。
あと平日は習い事2個くらい夕方行かせて、わたしの仕事が終わるまでの微妙な空き時間を埋めてます。送迎は、地域のファミサポで頼んでます。
子どもの習い事ない日は、できるだけ在宅勤務に切り替えて乗り越えてます。やっぱり好きなTV見がちですね、、、😱だけど宿題とか晩御飯までに終わらせる約束はしてて、それやれば自由にさせてます。疲れてお昼寝しちゃうときは、晩御飯のあと宿題させてます。
出典：
qa.mamari.jp
こちらの方のように、ファミサポや無料のキャンプなど、探せば子どもにとってもメリットのある制度やシステム、イベントは地域ごとにいろいろ見つかるかもしれません。
保護者としては調べ、探す手間はかかりますが、自治体によって行政のサービスでも知られていないだけで実はとても便利な育児サポートサービスがある場合も。
働く保護者にとって、学童が利用しづらい状況にあるのはとても不便ですが、探してみると子どもにとって学童よりもぴったりの過ごし方が見つけられることもありそうです。試行錯誤の先にMさん親子にとってベストな方法が選べるといいですね。
学童で怖いテレビを見たという子どもが家でも怖がってしまい…
@ママリ
学童で（小1～小3）怖いテレビ見せるのはありですか？
怖くて見たくないって言ったのに、見たい子が多かったらしく帰宅してから1人でトイレも隣の部屋へも行けません。
見たくない子への配慮はないのか学童に言うのはおかしいですか？
出典：
qa.mamari.jp
学校もそうですが、学童にいる子も怖いのが平気な子がいれば、心に怖さが残りやすい子もいますよね。集団生活の中で学習上どうしても目にしなければいけないものもありますが、レクリエーション的なものであれば、怖いものには触れたくないという子はその気持ちを尊重してもらいたいもの。
Mさんの子は小学校低学年のようで、学童で見た怖い動画について家に帰っても心に残り、一時的かもしれませんがトイレに行くのも難しくなったようです。この状況を目の当たりにし、Mさんは学童では怖い動画を見せてほしくないな、と感じています。
Mさんの悩みにママリユーザーからはどんな声が集まったのでしょうか
見せたなことない、見たことある…などさまざまな声が
学童で見たという怖い動画が心に残り、家のトイレも怖がってしまっているMさんの子。Mさんは学童では怖い動画を見せてほしくないと伝えたいようですが、Mさんの声にママリユーザーからは体験談も踏まえた声が届きました。
学童で働いてましたが
見せたことないです💦
どういう流れでそのような感じになったんですかね😭
小１なんてそりゃそうなりますよね💦
出典：
qa.mamari.jp
こちらは実際に学童で働いていたというユーザーからの意見です。こちらのユーザーは子どもたちに怖い動画は見せたことがないということでした。低学年で怖い動画を見たら心に残りますよね、とMさんへの共感も寄せています。
学童で昔働いてた時
みてました😭💦
私も怖がりなので子供の頃だったら無理です（笑）
意外とみんな見れてたから
たまたま怖いもの知らずが揃ったクラスだったのかもしれません😭💦
出典：
qa.mamari.jp
こちらも以前学童で働いていたというユーザーです。こちらのユーザーが働いていた学童では怖い動画を目にする機会があったとのこと。
このユーザー自身が怖がりなので、そうした動画は嫌ったようですね。子どもたちがあまり怖がっていなかったのは、こちらのユーザーが言うようにその時の子どもたちが怖いものに耐性があったのか、それとも言えなかったのかは気になるところです。
おかしく無いですよ！！怖いの嫌な子にとっては本当に嫌な時間ですよね💦
出典：
qa.mamari.jp
子どもたちは比較的、幽霊やお化けの話、妖怪の話など好きな子もいますが、一方では怖いお話は物語であってもイヤ、という子もいます。感じ方は人それぞれ。
自分で見るか見ないか選べる状況なら良いですが、逃げられない場所で怖い動画などを目にしてしまうのは怖いものが嫌いな子にとっては苦痛ですよね。今回の件ではMさんの子は怖い動画が一因で家のトイレに行くのも怖いとのことなので、一度学童に相談しておいて良いのではないでしょうか。
初めて自宅に来た子どもの友だちがマナー違反の行動を…
@ママリ
小学2年生の娘が初めてお友達を家に連れてきました。
まだまだ小学2年生だから、仕方ない部分もあると思うんですが、、
・勝手に冷蔵庫を開ける
・上がらないでね、と言った２階に勝手に上がる
・おもちゃどこー？と言って収納棚を勝手に開ける
・おやつに出したお菓子の袋はそのへんにポイ
・おやつも座って食べようねと言っても歩きながら、もしくは遊びながら食べる
・アイスあるよ、なんて一言も言ってないのに、急に
〇〇ちゃんアイス食べたい！ないのー？と、一度軽く注意した冷蔵庫を開け始める
と、、まあこんな感じで😅
まだまだ小学2年生、これから人の家で遊ぶときのマナーとか学んでいくんだろうな、とは思うんですが。
人の家の子。。どこまで言うべきか悩みます。。
みなさんはどんな感じで遊びに来た子どもたちと接していますか？
出典：
qa.mamari.jp
小学2年生ということで、よその家で過ごす時のマナーをまだ知らない子もいるかもしれませんね。Mさんもそのことは理解しつつ、それでも戸惑ってしまう行動をとる子どもの友だちに、どのような対応を取るべきが悩んでいます。
こうしたMさんの悩みに、ママリユーザーからはどんな声が届いたのでしょうか。
教える、叱る、もう呼ばない…などさまざまな声が
子どもが連れてきた友だちのマナーが悪く、困っているMさん。どのように対応するのが良いのか困っています。こうしたMさんの気持ちに、ママリユーザーが寄せた言葉はどんな内容だったのでしょうか。
小学２年生だとさすがに冷蔵庫あけちゃダメと1度注意されたら聞けそうな気がしますが😭😭
私の母は私の友達が来た時には
靴は玄関に揃えて脱ぐこと、お邪魔します、お邪魔しましたの挨拶をちゃんとすること
人様の冷蔵庫は勝手にあけないこと
これを徹底して教えていました😂小学生にしては厳しすぎるかもですが、友達も私もきちっと守ってそのらおかげでマナーが身に付いたと思うので言うの悪くないかなと思います！
出典：
qa.mamari.jp
「郷に入っては郷に従え」ではありませんが、よそのお家に遊びに行ったら、そのお家のルールは守ることが前提ですよね。
こちらの方は幼いころに自分の親が友だちを含め、よそのお家で過ごす時のマナーを教えていたそう。小学生くらいの子であれば、よその保護者に注意されたことはまだ素直に聞ける子も多いと思うので、臆せず話をすることが大事なのかもしれませんね。
郵便ポスト開けて中の手紙持ってきた子がいました。また、あー僕喉乾いたーといって冷蔵庫のとこにきたり。
普通に怒りました😂
出典：
qa.mamari.jp
冷蔵庫を開ける、入ってほしくない部屋に入る…というのも迷惑ですが、よそのおうちの郵便ポストの中身を勝手に取り出すのはちょっとびっくりしますね。
子どもとしては悪気はなく、お手伝いをしたつもりくらいだったのかもしれませんが…。ただこうしたことをした時に、大人がちゃんと話をすることで子どもは1つひとつ学べると思うので、その子にとっては良かったのではないでしょうか。
いや、2年生でもその子がおかしいと思います。
周りにそんな子はいません💦次は絶対いれないです！
私の友人も、↑の子のような友達を連れてきて2度と上がらせてないと言ってました！
出典：
qa.mamari.jp
小学2年生なら、幼児期に比べて大人の話を理解できる子が多くなっているはず。そうしたことを考えると、注意をしても困った行動を繰り返す子には注意が必要そうですね。そうした場合は、対応として厳しいかもしれませんが「出禁」にしてしまうのも仕方ないのかも。
子どもの友だちとなるとちょっと注意しづらい部分もあるかもしれませんが、自宅はあくまで個人のテリトリー。よそから来る人には、子どもであっても大人でもあってもしっかりその家のマナーやルールを守ってもらいたいですね。
記事作成: ayaka_f
（配信元: ママリ）