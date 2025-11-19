カナダ戦のメンバー発表会見に臨んだなでしこジャパンのニルス・ニールセン監督

　日本サッカー協会は１９日、ＭＳ＆ＡＤカップ２０２５・カナダ女子代表戦（２９日・ピースタ）に臨む、「なでしこジャパン」のメンバー２６人を発表した。

　ＦＩＦＡランク７位なでしこジャパンにとって、同８位カナダとの一戦は、２６年３月の女子アジア杯に向けた最後の活動。国内での試合は今年４月のコロンビア戦（１△１）以来となる。１０月の欧州遠征から新たにＤＦ白垣うの（Ｃ大阪ヤンマー）、今季１０得点でＷＥリーグ得点ランク首位のＭＦ吉田莉胡（ＩＮＡＣ神戸）らが加わった。

　メンバーは以下の通り。

【ＧＫ】

１　山下杏也加（マンチェスターＣ）

１２　平尾知佳（グラナダ）

２３　大熊茜（ＩＮＡＣ神戸）

【ＤＦ】

４　熊谷紗希（ロンドン・シティー）

２１　守屋都弥（エンジェルシティー）

１３　北川ひかる（エバートン）

２　遠藤優（ウェストハム）

３　南萌華（ブライトン）

５　高橋はな（三菱重工浦和）

２２　石川璃音（エバートン）

１８　白垣うの（Ｃ大阪ヤンマー）

６　古賀塔子（トットナム）

【ＭＦ】

２４　成宮唯（ＩＮＡＣ神戸）

１４　長谷川唯（マンチェスターＣ）

１６　三浦成美（スピリット）

１０　長野風花（リバプール）

２５　中嶋淑乃（広島）

７　宮沢ひなた（マンチェスターＵ）

２６　吉田莉胡（ＩＮＡＣ神戸）

１５　藤野あおば（マンチェスターＣ）

１７　浜野まいか（チェルシー）

２０　松窪真心（ノールカロライナカレッジ）

１９　谷川萌々子（バイエルン）

【ＦＷ】

１１　田中美南（ロイヤルズ）

８　清家貴子（ブライトン）

９　植木理子（ウェストハム）