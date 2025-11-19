日本サッカー協会は１９日、ＭＳ＆ＡＤカップ２０２５・カナダ女子代表戦（２９日・ピースタ）に臨む、「なでしこジャパン」のメンバー２６人を発表した。

ＦＩＦＡランク７位なでしこジャパンにとって、同８位カナダとの一戦は、２６年３月の女子アジア杯に向けた最後の活動。国内での試合は今年４月のコロンビア戦（１△１）以来となる。１０月の欧州遠征から新たにＤＦ白垣うの（Ｃ大阪ヤンマー）、今季１０得点でＷＥリーグ得点ランク首位のＭＦ吉田莉胡（ＩＮＡＣ神戸）らが加わった。

メンバーは以下の通り。

【ＧＫ】

１ 山下杏也加（マンチェスターＣ）

１２ 平尾知佳（グラナダ）

２３ 大熊茜（ＩＮＡＣ神戸）

【ＤＦ】

４ 熊谷紗希（ロンドン・シティー）

２１ 守屋都弥（エンジェルシティー）

１３ 北川ひかる（エバートン）

２ 遠藤優（ウェストハム）

３ 南萌華（ブライトン）

５ 高橋はな（三菱重工浦和）

２２ 石川璃音（エバートン）

１８ 白垣うの（Ｃ大阪ヤンマー）

６ 古賀塔子（トットナム）

【ＭＦ】

２４ 成宮唯（ＩＮＡＣ神戸）

１４ 長谷川唯（マンチェスターＣ）

１６ 三浦成美（スピリット）

１０ 長野風花（リバプール）

２５ 中嶋淑乃（広島）

７ 宮沢ひなた（マンチェスターＵ）

２６ 吉田莉胡（ＩＮＡＣ神戸）

１５ 藤野あおば（マンチェスターＣ）

１７ 浜野まいか（チェルシー）

２０ 松窪真心（ノールカロライナカレッジ）

１９ 谷川萌々子（バイエルン）

【ＦＷ】

１１ 田中美南（ロイヤルズ）

８ 清家貴子（ブライトン）

９ 植木理子（ウェストハム）