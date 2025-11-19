なでしこ、カナダ戦のメンバーにＭＦ吉田莉胡ら…来年３月のアジア杯前最後の実戦、国内での試合は今年４月以来
日本サッカー協会は１９日、ＭＳ＆ＡＤカップ２０２５・カナダ女子代表戦（２９日・ピースタ）に臨む、「なでしこジャパン」のメンバー２６人を発表した。
ＦＩＦＡランク７位なでしこジャパンにとって、同８位カナダとの一戦は、２６年３月の女子アジア杯に向けた最後の活動。国内での試合は今年４月のコロンビア戦（１△１）以来となる。１０月の欧州遠征から新たにＤＦ白垣うの（Ｃ大阪ヤンマー）、今季１０得点でＷＥリーグ得点ランク首位のＭＦ吉田莉胡（ＩＮＡＣ神戸）らが加わった。
メンバーは以下の通り。
【ＧＫ】
１ 山下杏也加（マンチェスターＣ）
１２ 平尾知佳（グラナダ）
２３ 大熊茜（ＩＮＡＣ神戸）
【ＤＦ】
４ 熊谷紗希（ロンドン・シティー）
２１ 守屋都弥（エンジェルシティー）
１３ 北川ひかる（エバートン）
２ 遠藤優（ウェストハム）
３ 南萌華（ブライトン）
５ 高橋はな（三菱重工浦和）
２２ 石川璃音（エバートン）
１８ 白垣うの（Ｃ大阪ヤンマー）
６ 古賀塔子（トットナム）
【ＭＦ】
２４ 成宮唯（ＩＮＡＣ神戸）
１４ 長谷川唯（マンチェスターＣ）
１６ 三浦成美（スピリット）
１０ 長野風花（リバプール）
２５ 中嶋淑乃（広島）
７ 宮沢ひなた（マンチェスターＵ）
２６ 吉田莉胡（ＩＮＡＣ神戸）
１５ 藤野あおば（マンチェスターＣ）
１７ 浜野まいか（チェルシー）
２０ 松窪真心（ノールカロライナカレッジ）
１９ 谷川萌々子（バイエルン）
【ＦＷ】
１１ 田中美南（ロイヤルズ）
８ 清家貴子（ブライトン）
９ 植木理子（ウェストハム）