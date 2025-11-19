40代・50代にとっての定年後は「余暇」「悠々自適」といったイメージが根強いようです。しかし、「これまで頑張ってきたのだから、定年後はのんびりしよう」などと考えていると、思わぬ落とし穴にはまることも。本記事では、丸山法子氏の著書『定年を意識したら読む本 定年のトリセツ』（ごきげんビジネス出版）より、定年後に「ゆっくりしたい」と考える人が陥りがちな5つのパターンを通して、老後の現実をみていきます。

「定年後はのんびりしたい」はなぜいけないのか

「で、定年後どうする予定ですか」

定年が見えてきた40代・50代の本音の話をリサーチしてみました。社員研修で毎年数百人に出会うので、その都度問いかけます。統計までは取っていませんので、あくまで肌感覚です。大半はこう答えます。

・とにかくゆっくりしたい。これだけ働いてきたんだから自分にご褒美。

・しばらくのんびりして、それから考える。ひとまず、ゆっくりさせてー。

・体力に自信がなくてね。ボチボチでいいかな。もう働きたくない。

・旅行したかったけれど長期休暇が取れない職場だったので、船で世界一周へ。

・田舎に移住。ポツンと一軒家を買って、農業をして憧れの自給自足をしたい。

・実は夫の定年とともに離婚。ですね。あ、これ、内緒ですよ。

そして1〜2割の人は、こうです。「働きますよ」。その理由は、

1．生活給のため（年金が少ない。年金の補填）

2．仕事が好きだから（「自称マグロ」止まると死ぬ回遊魚だと自虐する人も）

3．働いていたほうが楽だから（お金以外に働くことで得られることがある）

4．家族が（とくに妻が、家にいてもらうと困るので）働いてと望むから

など。ほかには、親の介護があるから介護に専念する人もいて、しかも「どうせ介護するのなら、介護の仕事に就くと介護技術を覚えられるので一石二鳥」という合理的な発想の人もいます。

会社から続けて働いてほしいと再雇用を打診されたり、知り合いの会社からオファーがあったり、人材紹介会社経由のうれしい話があったりなど、表向きは嫌々働き続けるポーズを取っていても、結局は「仕事が好き」。求めてくれる職場があって好きを続けられるのは、大変ではあってもうれしいことですよね。

結論をいうと、「定年のブランクをつくらず、速攻で仕事をしましょう」です。だから、のんびりとか、ゆっくりとか、病気療養や家族の事情がある以外はおすすめできません。

その理由を5つのパターンで説明します。

1．ご褒美散財パターン…「自分にご褒美」というキラキラワードの麻薬

これだけ働いていたと思ってしまうほど、かなりがんばってきたんですね。きっといろいろなことを投げうち、犠牲にして、あきらめたり、感情を飲み込んだりしながらやってきたということは、いつも全力でやってきたんでしょう。

「ほかにできる人がいないから頼む」と役割を与えられたり、トラブルを起こした部下や後輩、となりの部署の後始末をしたり、上司が大失敗してヘラヘラ笑いながら定年していく姿を反面教師にして、自分が退職したあとのことを考えてやってきた。そんな姿が伝わってきます。

だから褒められるべき。いたわられるべき。そう考えるのもわかります。ゆっくりしたいですよね。だから、これだけ働いてきたんだから自分にご褒美として、おいしい紅茶を飲む、小旅行する、エステに行く、高価だけど長く使える家具や服を買う、若いころ憧れだった外車を買う。ありです。だって、ご褒美だから。

ところが、退職金は使うとあっという間に減っていきます。失業手当も受給できますが、それ以上にブレーキの壊れた自転車が坂道を下るように、ご褒美という散財でアドレナリンが出てしまい、快楽そのもの。さらには将来の生活費にと、投資の話や自己投資として美容・健康に使ってしまうなど、お買い物に溺れてしまう人、危険です。

がんばってきた人ほどブレーキが壊れています。どうしたんでしょうね、自分の自制心までさびついてしまったのでしょうか。

2．思考停止パターン…働く中高年は「のんびり初心者」

しばらくのんびりして、それから考える人も危険です。そもそも「のんびりする」経験がありましたか。日本の成長を牽引した世代、のんびりって初体験。どうやってのんびりすればいいかわからず、のんびりすることを求めて細々と動こうとします。

自宅をのんびりする場所にと、せっかくなら老後のためにと段差解消しようとか、補助金が出るなら二重サッシにとか、リフォーム会社とのやりとりをした人もいました。

体力をつけたいな。できればおなかに縦筋入れたいな。もうこんな年齢だからちゃんとしたジムへ行こう。どこがいいかな。若い人たちのなかに混じるのは気が引けるな。トレーナーは厳しめがいいのかな。けっこう高額だな。あれこれ調べて比較して、ひととおり体験に行ってみないと決められないジム・ジプシーになる人もいました。

「趣味がないと」と家族から指摘され、なかば強制的に趣味を見つけようとするけれど、何が好きだったか、興味や好奇心こそ休眠中で、趣味を見つけるために彷徨い、焦る。するとまわりから「のんびりしたら？」と言われて、「あ、そうか」と我に返る。ひとまず目の前の仕事を片付けてからだな。いつかのんびりできたらいいなあ。

のんびりできてない。とにかくゆっくりさせて、というのんびり初心者の「暇」への憧れでしょうか。けれど結局は気が休まらないので仕事しようとすると、ブランクを埋める気力が湧かないことに愕然とします。

3．体力低下・フレイルパターン…中高年世代の大半が「介護予備軍」

定年前後の何が怖いかというと、ダントツで「フレイル」。ダメージに強かったこれまでとは違い、想定外の弱さに戸惑います。

「フレイル」とは、健康な状態と要介護状態の中間の段階を指します。年齢を重ねていくと、心身や社会性などの面でダメージを受けたときに回復できる力が低下し、これによって健康に過ごせていた状態から、生活を送るために支援を受けなければならない要介護状態に変化していきます。※

高齢者を見ると体力は格段に向上しています。年々健康寿命が伸びているのもわかりますよね。とにかく元気。人によっては現役世代よりもよく食べ、よく寝て、よく動く。筋肉はまったく正直で、トレーニングの結果そのもの。フィットネスクラブに出勤しているような、毎朝毎晩入りびたり、お風呂まで入って帰るという「住んでいますか」と言われるヌシもいたりします。

しかし現役世代・中高年世代の体力低下は著しく、姿勢の悪さ、筋肉の少なさなどからくる腰痛、肩こり、目の疾患と転倒の不安がつきまとう、まさに「フレイル」状態です。

これだと定年後にしたいことをするパワーがない。現金はあるのに元気がない（しょーもないギャグです。すみません）。休日にごろごろしているだけでは、認知症、転倒から入院、要介護状態へまっしぐらです。

とにかく、動く。だとしたら、通勤していたころのほうがよく歩いていたし階段も上がっていた。健康だったと嘆く前期高齢者にたくさん出会いました。働くことが動くこと。とても大切です。動くことが仕事だと思ってください。

4．趣味と夢に現実逃避パターン…願望を叶えたあとの虚無感

定年したら再雇用とかパート勤務とか、いろいろなお誘いがあるはずだけど、それら全部お断りして、したかったことをしたいのだと、かつて少年少女時代からの憧れ、ずっとあたためていた趣味や夢にチャレンジする人もいます。

個人的には私もこのパターンに近いです。ただし少年少女時代だからこその価値、一人前になるまで時間がかかる趣味や夢だと残念ながらタイムリミットになるものもあります。

たとえば楽器。夢だったバイオリンを弾きたい、オーケストラで弾きたいと、超高額な楽器を買ってしまう中高年が近年増えているようです。ところが、難しい。肩や腕が思うように動かず、まさに修行。とくにバイオリンは体を痛める楽器で有名で、「拷問楽器だ」と知人の楽器屋さんが苦笑していました。

軽自動車で友だちを尋ねる日本一周の旅に出る、という夢がある人もいます。意外と多くいるのに驚くのですが、それほど日にちもかからず、なんだかあっという間におわってしまい、日本は狭かった、自分の人間関係も狭かったんだと、花火のあとの虚しさを味わい、さて働こうとする気持ちの切り替えが難しい、という人もいます。

したい趣味があるなら、その瞬間にするべき。瞬発力が必要です。夢を叶えるのも思ったときにやるから輝けるもの。

いつか叶えたいと大事に保管しすぎて、やがていざ定年したちょっとセピア色をした中古の自分がやるには、その夢はキラキラしすぎて手に負えないのかもしれません。夢を叶えるタイミングを失ったら、そのまま夢のままでいいんじゃないでしょうか。

5．移住の妄想パターン…なぜかまだ多い「田舎」への期待

日々人にまみれていると、たまに地方へ足を延ばすと、その空気のおいしさに感激します。深呼吸なんて久しぶり、電波が届かない幸せ、人間より動物の気配、なんともいえない魅力的な環境。いつしかこんなところで、数字や成果より土に根をおろし、風とともに生きよう。種とともに冬を越え、鳥とともに春を歌う暮らしにと思う気持ち、わかります。

しかし、そんな田舎に出会えるかどうかは別の話。中山間地域では思った以上に人口減少が過酷で、最後のひとりを誰が担うのかといった椅子取りゲーム状態です。

田舎暮らしに憧れるのはたいてい男性のほうで、現実的な思考の女性は老後を考えると都市部がいい、という判断。賢明です。これが理由で熟年離婚をする例が少なくないとか。まして田舎では希望する仕事がそれほどありません。結局都市部に戻ってくる話もよく聞くのですよね。

移住も、よく調べてから。働ける地方都市を探して移住、または二拠点生活が理想かもしれません。実は住むだけで健康になる街もあれば、ここで要介護になるとおしまいという街もあるのです。定年後世代とは福祉と切っては切れない年代。現実的な田舎の味わい、難しさを知っておくのは必要です。

つまり、いまの中高年世代が知っている定年後生活のイメージとは、ちょっと違うのが現実です。サザエさんやちびまる子ちゃんに慣れてきた世代にとって、定年ワードは「余暇」や「悠々自適」という言葉がまだ息づいているのでしょうね。

◆ここまでのまとめ◆

●定年のブランクは、できるだけ短くするに越したことがない

●定年後生活をゆっくりのんびりしている暇はない

※引用

厚生労働省監修広報誌『厚生労働』2021年11月号https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou_kouhou/kouhou_shuppan/magazine/202111_00001.html

丸山 法子

株式会社Rensa 取締役／福祉事業部 リエゾン地域福祉研究所 代表

※本記事は『定年を意識したら読む本 定年のトリセツ』（ごきげんビジネス出版）の一部を抜粋し、THE GOLD ONLINE編集部が本文を一部改変しております。