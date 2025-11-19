81歳・高橋英樹、“ヘルシー志向”の手作りパスタを披露「簡単に作れて美味しそう」「具沢山」
俳優の高橋英樹（81）が18日、自身のブログを更新。食材にこだわり、健康に気遣った“手作りパスタ”を披露した。
【写真】「具沢山」高橋英樹が披露した“ヘルシー志向”の手作りパスタ
「夜ご飯は豆パスタのクリーム」と題し、写真を添えて調理過程を説明。糖質オフの「豆パスタ」を使用し、ソースはオリーブオイルにこだわりのバターを少々加えてシメジとコーンを炒め、ポルチーニクリームを合わせて手作り。仕上げにサラダチキンとブロッコリーを加え、ヘルシーながら食べ応えのある一皿に仕上げた。
完成したパスタを手にした高橋は「ウワォ！美味しそう!!!」と満面の笑み。「食べると旨い 良く出来ました！の晩ごはんでした」とご機嫌な様子だった。
コメント欄には、「簡単に作れて美味しそうですね」「具沢山で美味しそうなパスタ」「具材もヘルシー」「ブロッコリー入りだからと尚更ヘルシー」など、健康に気遣う高橋の手料理を称賛する声が寄せられている。
