【KFC×モンスターハンターワイルズ】ゲーム内アイテムやオリジナルグッズを美味しくGET！
オリジナルチキンでおなじみの「ケンタッキーフライドチキン（KFC）」と『モンスターハンターワイルズ』がコラボレーション！ ゲーム内アイテム＆豪華オリジナルグッズが手に入る「モンハンコラボパック」が、11月19日（水）〜12月16日（火）の期間限定で登場する。
大人気ハンティングアクションゲーム「モンスターハンターシリーズ」の最新作『モンスターハンターワイルズ』と「KFC」のコラボレーションがスタート！ KFCファン、モンハンファンの方に嬉しいコラボレーションが開催される。
ハンターたちの狩りをサポートする人気キャラクター「アイルー」がKFCのパッケージに登場。
さらに、ゲーム内で使用できるチャームやアイテム、オリジナルデザインのシールをゲットできるほか、KFCネットオーダーでご注文いただいた方限定で、豪華オリジナルグッズが当たる抽選にもご参加いただける。
加えて、全国4店舗限定で『モンスターハンターワイルズ』のキャラクターが等身大パネルとなって現れるコラボ特別店舗も登場するなど、ファン必見の魅力的なコンテンツが満載だ。
本コラボレーションでは、「モンハンコラボパック（シールつき）ごちそうセット・WHITE」、「モンハンコラボパック（シールつき）SPICE UPセット・RED」、「モンハンコラボパックごちそうセット・WHITE」、「モンハンコラボパックSPICE UPセット・RED」の4種類が登場。
パッケージには、人気キャラクターの「アイルー」が登場！
カーネル・サンダースに扮した姿や、「オリジナルチキン」を頬張る可愛い姿が描かれた限定デザインパッケージをこの機会にぜひお楽しみあれ。
いずれのパックにも、ゲーム内でご使用いただけるコラボチャームとアイテムをプレゼント。
「ごちそうセット」では、入手の難しいレア食材アイテムが贅沢に詰め込まれた焚き火料理用「高級食材セット」と、カーネル・サンダース姿のチャーム「【KFC】カーネルアイルー」、SPICE UPセットでは、手ごわいモンスターに挑む際に重宝する強化系消費アイテムに重鎧玉や調査団チケットが詰め込まれた「狩猟お役立ちアイテムセット」と、バーレルに入ったアイルーが入ったチャーム「【KFC】バーレルアイルー」が手に入る。
さらに、「モンハンコラボパック（シールつき）」をご購入の方には、コラボレーション限定デザインのシールをプレゼント！ この機会をお見逃しなく。
なお、限定デザインパッケージは数量限定のため、なくなり次第、通常パッケージでのご提供となるのでご注意を。
チャーム及びアイテムのプロダクトコードの入力開始は、2025年12月16日（火）からとなる。
また、「合計220名さまに豪華オリジナルグッズがあたる！ KFCネットオーダー購入者限定の抽選キャンペーン」を開催。
KFCネットオーダーから「モンハンコラボパック」をご注文いただいた方限定で、本コラボレーションでしか手に入らない豪華オリジナルグッズが抽選で合計220名さまにプレゼントされる。
20名さまに当たる「コラボパーカー」は、KFCのキャッチコピー ”its finger lickin good” を『モンスターハンターワイルズ』風にオマージュした ”its finger lickin WILD！！” のプリントが特徴。
「オリジナルチキン」「ビスケット」「ポテト」などの人気メニューや、ゲーム内アイテムが描かれた限定デザインにも注目！
200名さまに当たる「アイルーパスケース」は、カーネル・サンダースに扮した「アイルー」や、バーレルに入った「アイルー」の姿が描かれた、ファン必見の本コラボレーション限定のラインナップとなっている。
「モンハンコラボパック」はゲストでも購入可能だが、抽選へのご参加はログイン購入のみ対象となるので注意しよう。
そして本コラボレーションを記念して、全国4店舗限定で期間限定のコラボ特別店舗が登場。
対象店舗では、『モンスターハンターワイルズ』のキャラクターたちが等身大パネルとなって現れ、皆さまをお出迎え。まるでゲームの世界に入り込んだような空間を演出してくれる。
さらに、店内BGMも『モンスターハンターワイルズ』仕様に！ 没入感たっぷりの店舗体験を楽しもう。
実施店舗は、東京都の高田馬場店と秋葉原店、大阪府の南海難波駅店とあべのキューズモール店が予定されている。
今だけの特別メニュー、このコラボレーションパックで ”フルチャージ” して、一狩りいこうぜ！
（C）CAPCOM
