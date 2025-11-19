¥È¥ß¥«55¼þÇ¯µÇ°ËÜ¡Øµæ¶Ë¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó1970-2025¡Ù11/25È¯Çä¡ª ¼ÖÎ¾1200ÂæÄ¶¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÌÖÍå¡¢È¢¤äÇØÌÌ¥«¥Ã¥È¤â¼ýÏ¿
¡¡·ÇºÜ¿ô1200ÂæÄ¶¤¨¡ª ¥È¥ß¥«55Ç¯¤ÎÎò»Ë¤È¡ÖÈ¢¡×¤Þ¤ÇÌÖÍå¤·¤¿¡Øµæ¶Ë¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÙËÜ¤¬11·î25ÆüÈ¯Çä
¡¡¹ÖÃÌ¼Ò¤¬11·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢¡Ø¥È¥ß¥« µæ¶Ë¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 1970-2025¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡¥È¥ß¥«55¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¹¥É¾¤À¤Ã¤¿Á°ºî¤òÁýÊä²þÄû¤·¤¿¹ë²Ú¤Ê°ìºý¡£
¡¡1970Ç¯¤ÎÂè°ìÃÆ¤«¤é2025Ç¯7·î¤Þ¤Ç¤Î¼ÖÎ¾¥Ç¡¼¥¿¤òÌÖÍå¤·¡¢·ÇºÜÂæ¿ô¤Ï¤Ê¤ó¤È1200Âæ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÏÃ±ÂÎ¥È¥ß¥«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¥í¥ó¥°¥¿¥¤¥×¥È¥ß¥«¡×¤âÄÉ²Ã¼ýÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¡ÖÈ¢¡Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡Ë¡×¤â¼ÖÎ¾¤È°ì½ï¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª Åö»þ¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ä¡¢30¼þÇ¯µÇ°¤Î¡Ö½ã¶â¥È¥ß¥«¡×¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¼Ì¿¿¤Ê¤É¡¢µ»ö¥Ú¡¼¥¸¤â½¼¼Â¡£²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ4,400±ß¡£Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹¤ä¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê°Ê²¼¡¢¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤è¤ê¡Ë
¡¡¥È¥ß¥«55¼þÇ¯µÇ°½ÐÈÇ¡ª¡¡¡Ø¥È¥ß¥«¡¡µæ¶Ë¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó1970¡½2025¡Ù11·î25ÆüÈ¯Çä¡ª
¡¡ÅÐ¾ì¼ÖÎ¾1000¼ï°Ê¾å¡ª¡¡ÄêÈÖ¤Î¼Ð¤áÁ°¤Î¥«¥Ã¥È¤Î¤Û¤«¡¢¼Ð¤á¸å¤í¤«¤é¤Î²èÁü¤ä³Æ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤â·ÇºÜ¡ª
¡¡¡Ö¥È¥ß¥«¡×¤¬2025Ç¯¡¢È¯Çä¤«¤é55¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ1970Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Âè°ìÃÆ¤«¤é2025Ç¯7·î¤Þ¤Ç¤Î¼ÖÎ¾¥Ç¡¼¥¿¤òÌÖÍå¤·¤¿¹ë²Ú¤Ê1ºý¤¬¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¤è¤ê11·î25Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¡Ø¥È¥ß¥«¡¡µæ¶Ë¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó1970¡½2020¡Ù¤ÎÁýÊä²þÄûÈÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°Ê²¼¤Ë¡¢¤³¤ÎËÜ¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤ÍýÍ³¤ò²¼µ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î55¼þÇ¯¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤ÎËÜ¤ò¤ª¼ê¸µ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢²þ¤á¤Æ¥È¥ß¥«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤À¤ï¤êPOINT
¡¡¤³¤À¤ï¤êPOINT¤½¤Î¡
¡¡·ÇºÜ¼Ì¿¿¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¼Ì¿¿²È¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤¬»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£
¡¡Ãø¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤¿»ÔÀ¥µÁÍº»á(¥¹¥¿¥¸¥ª¥·¡¼¥µ¥¤¥É)¤Ï¡¢»¨»ï¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¢Í¢Æþ¼ÖÈÎÇäÅ¹¤Î¥«¥¿¥í¥°¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¼Ì¿¿¤òÀ¤¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢»£±Æ¤â¼ê¤¬¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÖÎ¾¤Î¸þ¤¤Ï¡¢¥È¥ß¥«¤Î¥«¥¿¥í¥°¤Ê¤É¤Ç¸«¤«¤±¤ëÉ¸½àÅª¤Ê¼Ð¤áÁ°¸þ¤¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¼Ð¤á¸å¤í¤â»£±Æ¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼ÖÎ¾¤Î±Æ¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¤È¤Æ¤â¼ê¤¬¤«¤«¤ëµ»Ë¡¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É¬¸«¤Ç¤¹¡ª
¡¡¤³¤À¤ï¤êPOINT¤½¤Î¢
¡¡1970Ç¯¤Ë½é¤á¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿6Âæ¤«¤é2025Ç¯7·î¤Þ¤Ç¤Î¥È¥ß¥«¤ò·ÇºÜ¡£
¡¡¤¤¤ï¤æ¤ëÃ±ÂÎ¥È¥ß¥«(£±¡Á150ÈÖ)¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥í¥ó¥°¥¿¥¤¥×¥È¥ß¥«¡×(¼ÖÎ¾¤ÎÄ¹¤¤¥È¥ß¥«)¤âÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ÇºÜ¼ÖÎ¾¤Ï1200ÂæÄ¶¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡¤³¤À¤ï¤êPOINT¤½¤Î£
¡¡¤â¤ì¤Ê¤¯È¢(¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸)¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°¦¹¥²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥È¥ß¥«¤ÎÈ¢¤â½ÅÍ×¹àÌÜ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¼ÖÎ¾¤È°ì½ï¤ËÈ¢¤â·ÇºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤À¤ï¤êPOINT¤½¤Î¤
¡¡µ»ö¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1970Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿½é¤á¤Î6Âæ¤ò²û¤«¤·¤¤Åö»þ¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤È¤È¤â¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿¤ê¡¢¡ÖÉü¹ï¥È¥ß¥«¡×¤Ê¤É¤ÎÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥È¥ß¥«30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö½ã¶â¥È¥ß¥«¡×¤ò¡¢¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¤«¤éÂ¢½Ð¤·¤·¤Æ¤â¤é¤¤»£¤ê²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾¦ÉÊ³µÍ×
¡¡¡ü¤³¤É¤â½ñÀÒ¡Ø¥È¥ß¥«¡¡µæ¶Ë¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¡£±£¹£·£°¡Ý£²£°£²£µ¡Ù
¡¡¡üÄê²Á¡§4400±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¡¡¡üÂÎºÛ¡§190¥ß¥ê¡ß264¥ß¥ê¡¡¡¡
¡¡¡üÈ¯ÇäÆü¡§2025Ç¯11·î25Æü
¡¡¡üÈ¯¹Ô½ê¡§³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹ÖÃÌ¼Ò
¡¡¤´¹ØÆþ¤Ï¤ª¶á¤¯¤Î½ñÅ¹¡¢¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¤Ç¡¡
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
»×¤¤¤ä¤ê,
¥Û¥Æ¥ë,
¥Í¥¸,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
ÂçÁ¥,
Ä¹Ìî,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
ºßÂð°åÎÅ,
Ê©ÃÅ