&honeyと&PAIRがチェゴシムと夢のコラボ♡限定デザイン2種が数量限定で登場

大人気ヘアケアブランド&honeyと&PAIRが、Z世代に人気のキャラクター「チェゴシム」と初コラボ。限定デザイン2種が2025年11月26日(水)より数量限定で登場します。髪悩みに合わせて選べる香りや仕上がりの違い、さらに各ブランド限定の描き下ろし「お守りカード」と、通常品の「アンドハニーリラックススパバスタブレット」付きという豪華仕様♡見た目も気分も上がるスペシャルセットは、毎日のバスタイムをちょっと特別にしてくれそうです。

&honey限定♡華やかな桜の香りセット

「アンドハニー メルティ サクラ／チェゴシム 限定デザイン」は、うねり※2やくせ毛に悩む方に向けた“髪の水分量ケア”が特徴。

桜とスミレが溶け合う「チェリーブロッサム in ヴァイオレット」の繊細な香りが広がります。

セット内容は、シャンプー(440mL)、ヘアトリートメント(445g)、アンドハニーリラックススパバスタブレット(40g・1錠)、オリジナルお守りカードの4点。価格は3,080円(税込)。

ピンクと紫の世界観に、うさゴシム＆ねこゴシムのポジティブな言葉が添えられた限定デザインも魅力です♪

&PAIR限定♪タイパ美容2in1セット

「アンドペア サクラ コントロール リペア 2 in 1／チェゴシム 限定デザイン」は、1本で2つの機能を持つタイパ美容が叶うセット。

ナノバブルパーツを搭載したバブルinシャンプーと、ナイトカプセル＊3配合のヘアパック inトリートメントが、うねり※2やダメージを同時にケアします。

香りは「チェリーブロッサム in カメリア」。セット内容は、シャンプー(450mL)、トリートメント(450g)、アンドハニーリラックススパバスタブレット(40g・1錠)、お守りカードの4点で、価格は3,190円(税込)。

うさゴシム・いぬゴシム・あかちゃんゴシムが描かれた優しいデザインもポイントです。

豪華なおまけ付きで特別感たっぷり

今回のコラボセットには、どちらにも限定描き下ろしの「お守りカード」が付属。チェゴシムらしいポジティブな言葉が添えられ、持っているだけで元気をもらえる一枚です。

さらに通常品として発売中の「アンドハニーリラックススパバスタブレット」も1回分付き。

ラベンダー＆アロマハニーの香りがふんわり広がり、美肌ケア成分＊2によるしっとりとした湯上がりに導いてくれます。

デザイン・香り・機能性すべてにこだわった限定セットは、自分へのご褒美にもぴったり♡

＊2 セレブロシド、オリーブ果実油、カンゾウ葉エキス（全て保湿）

＊3 月見草油、ルリジサ種子油、テトラへキシルデカン酸アスコルビル（全て保湿）をカプセル化したもの

まとめ



&honeyと&PAIRの2大ヘアケアブランドがチェゴシムと初めてコラボした今回の限定シリーズ。

髪悩みや香りの好みで選べる2種類のセットには、描き下ろしのお守りカードやバスタブレットなど豪華なおまけも付いて、特別感たっぷりです。

フェミニンな桜の香りと、毎日をポジティブにしてくれるデザインは、眺めているだけで気分もアップ♡数量限定のため、気になる方は早めにチェックしてみてください。