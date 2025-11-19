◆明治神宮野球大会・高校の部 九州国際大付11―1神戸国際大付（19日、神宮球場）

九州国際大付（福岡）が序盤からペースを握り、近畿大会優勝の神戸国際大付を大差で破り初優勝を果たした。就任2年目で全国大会優勝に導いた楠城祐介監督は「すばらしい選手に恵まれて感無量です。神宮では超強豪校との対戦が続いたので勉強させてもらう気持ちで臨んだ。選手には感謝しています」と感激の面持ちだった。

先発の最速144キロの1年生左腕、岩見輝晟が9回2死まで1失点。相手打線を3安打に抑え11奪三振の好投を見せた。打線は1回に3番吉田秀成（1年）の先制適時打などで3点を先制。6回には1番牟禮翔（2年）の2点適時二塁打などで4点を追加。9回の5番上岡煌（2年）の右翼越えの2ランなど13安打11得点の猛攻で1年生左腕を援護した。

岩見は「変化球が低めに決まって、今まで投げてきた中で一番いい投球ができました。みんなが仲がいいチームで、いいところが出ました」と話した。

九州国際大付の優勝により、九州地区は来春の選抜大会の神宮大会枠を獲得。九州地区の出場枠は「4」から「5」に増える。