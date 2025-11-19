¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤è¡×11Ç¯ÌÜ¤Ç½éÂæÏÑ¸ø±é¤ÎTWICEà³¹Ãæ¤¬ÀÄ¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×á¤ÇÂç´¿·Þ¤Ë¡Ö¥Ä¥¦¥£¤Á¤ã¤ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¡Ö»ÔÄ¹¤Î¿´°Õµ¤ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡ÖÎÞ½Ð¤ë¡×¤ÎÀ¼
TWICE¤òÂç´¿·Þ¤¹¤ë¹âÍº»ÔÄ¹
¡¡Â¿¹ñÀÒ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖTWICE¡×¤¬¡¢21Æü¤È22Æü¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ½é¤È¤Ê¤ëÂæÏÑ¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Ä¥¦¥£¤Î¸Î¶¿¤Ç¤â¤¢¤ëÂæÏÑ¤Ç¤Ï¡¢´¿·Þ¤Î¶õµ¤¤Ë¤Ä¤Ä¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Ï¹âÍº¤Ç°ìÅÙ¤À¤±¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢TWICE¤¬¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¹âÍº¹ñ²ÈÂÎ°é¾ì¤¬¤¢¤ë¡¢ÂæÏÑÆîÉô¹âÍº»Ô¤ÎÄÄÂ¶î²(¥Á¥§¥ó ¥Á¡¼¥Þ¥¤)»ÔÄ¹¡£º£²ó¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖTHIS IS FOR¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ä¥¦¥£¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Ç¤â¤¢¤ëÀÄ¿§¤Ë¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿³¹¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¹âÍº»ÔÆâ¤Î¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤¬¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢»Ô¤òµó¤²¤¿´¿·Þ¥â¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡¢ÂæÏÑ¤ÎÊõ¡£¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤è¡×¡Ö»ÔÄ¹¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¤½¤·¤Æ¹âÍº»Ô¤Î¥Á¡¼¥àºÇ¹â¡×¡Ö¥Ä¥¦¥£¤Á¤ã¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¸Î¶¿¤Ç¤Î¸ø±é¡£ËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤Ê¸ø±é¡£¤¤¤¤¸ø±é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¸«¤ì¤Ð¸«¤ë¤Û¤ÉÂæÏÑ¤Î¥Ä¥¦¥£¤Ètwice¤Ø¤Î´¿·Þ¤Ö¤ê¤Ë´¶Æ°¤¹¤ë¡×¡Ö¿ë¤Ë¥Ä¥¦¥£¤Á¤ã¤óÂæÏÑ¤Ç¸ø±é¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Í¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£