【続報】福岡・大川市三丸で建物火災 約12分後にほぼ消火（11月19日午後0時40分ごろ発生）
2025年11月19日 12時49分
福岡県筑後地域消防指令センターによると、19日午後0時40分ごろ、大川市三丸（目標:あめや南側）で建物火災が発生した。同0時52分にほぼ消火した。現在、残り火を確認している。
西日本新聞