堀琴音もビックリ！ カップを一周「くるりんバーディ」にファンも称賛の声 「やっぱり何かを持ってる」
日本女子プロゴルフ協会が公式インスタグラムを更新。国内女子ツアー「伊藤園レディス」の初日、堀琴音も驚きの表情を浮かべたバーディパットを動画で投稿した。
【動画】「ダ〜メかと思ったら、、、」 堀琴音もびっくりのバーディ【日本女子プロゴルフ協会の公式Instagramより】
堀のパッティングは、長尺パターを使用し、打つ時にはボールではなくカップを見るという独特のスタイル。そしてボールは軽いフックラインに乗ってカップへと向かう。しかしボールはカップの縁をクルリと一周。外してしまったかと思ったところで、最後にポトリとカップイン。それを確かめた堀自身は驚きの表情を浮かべてキョロキョロと周囲に視線を送っていた。画面ではスローでもう一度再生。アップになったボールを見ながら、中継のアナウンサーも声を張って「ダ〜メかと思ったら、、、入ります！」と思わず力が入っていた。投稿を見たファンは拍手やサムズアップの絵文字でバーディを称賛。そして「くるりんバーディ」「マンガのようなカップインでしたね」「普通これは入らないでしょ」「やっぱり何かを持ってる」「琴音ちゃん最強〜」などのコメントが続いた。本大会で堀は2日目にスコアを伸ばせず、トータル9アンダーの12位タイでフィニッシュ。次戦は松山市で開催される「大王製紙エリエールレディス」に参戦する。
