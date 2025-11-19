シンガーソングライター・XAI、自身初となるライブツアー『XAI 1st LIVE TOUR 2026』開催決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2017年アニメーション映画『GODZILLA 怪獣惑星』主題歌にてデビューしたシンガーソングライターXAIの初となるライブツアー『XAI 1st LIVE TOUR 2026』の開催が来年４月に決定した。

XAIは、伸びやかでソウルフル、そしてどこか神秘的な独特の歌声を持つ女性シンガー。

劇場版アニメ『GODZILLA』三部作の主題歌にてCDデビュー以降、2022年、ドラマチックRPG 『ヘブンバーンズレッド』（WFS×Key）の主人公・茅森月歌のボーカル担当として、作品内にて誕生したラウドロックユニット【She is Legend】としても活動をスタート。

澤野弘之によるボーカルプロジェクトSawanoHiroyuki[nZk]:XAIでは、Netflix『七つの大罪 怨嗟のエジンバラ 前編』主題歌・TVアニメ『俺だけレベルアップな件』劇伴歌唱など数々のタイアップを担当。XAI名義としては、シリーズ累計2700万部突破のアニメ『薬屋のひとりごと』第9話挿入歌の歌唱・作詞、TVアニメ『ある日、お姫様になってしまった件について』日本版エンディングテーマを担当するなど、シンガーソングライターとしての才能を発揮している。

精力的に活動し、濃密な時間を過ごしてきたXAIにとって初となるライブツアー。今回のツアーでは、初の単独公演開催となる大阪を含む2都市での公演が決定。4月12日（日）東京・LIQUIDROOM、4月26日（日）大阪・Music Club JANUSと2公演を駆け抜ける。

XAI OFFCIAL FANCLUB 「Rhinoceros Port」での先行予約受付が開始されている。チケット購入方法や会場の詳細はXAIのオフィシャルホームページ、SNSをチェックしてほしい。

自分の原点に戻って、ここから新たにスタートしようという1st LIVE「TO THE MOTHERSHIP.」（2023年）、航海に出た彼女が、混乱と波乱の中どんな道を進むか模索した2nd LIVE「xaichicpanic!」（2024年）、XAI自身が指針を定め、観客を導いた3rd LIVE「LODESTAR」（2025年）。

そして2026年、ライブハウスを舞台に、彼女の“今”を体感できる初ライブツアーをお届けする。益々勢いに乗っていくXAIの今後に注目だ。

＜XAIコメント＞

この度、念願だったツアーを開催することになりました！

ステージに宿る閃光をいつでも追いかけて来ました。もっとやれるはずだって毎日思いを育てて、ありのままのわたしで、

音楽のなかで自由になれる時間を作ります。東京とそして大阪で、ぜひ一緒に過ごしましょう！よろしくね。

●ライブ情報XAI 1st LIVE TOUR 20262026年4月12日（日）開場17:00／開演18:00【東京】LIQUIDROOM（〒150-0011東京都渋谷区東3-16−6）2026年4月26日（日）開場 17:00／開演 18:00【大阪】Music Club JANUS（〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-4-30-5F）

チケット料金

【スタンディング】6,600（税込）※ご入場時、別途ドリンク代 ※未就学児入場不可

XAI OFFCIAL FANCLUB 「Rhinoceros Port」先行予約

2025/11/17（月）21:00〜2025/11/30（日）23:59

https://xai-official.com/xai1stlivetour-fc/

公演詳細はこちら

https://xai-official.com/news/251117/

主催：DISKGARAGE 企画：東宝芸能 / レイライン

お問い合わせ：DISKGARAGE https://info.diskgarage.com

関連リンク

XAIオフィシャルサイト

https://xai-official.com/