昨日18日夜から今日19日午前にかけて、近畿の標高の高い山では雪が積もり、伊吹山や比良山では初冠雪となりました。また、今日19日朝は、大阪など、この秋一番の冷え込みとなった所も多くありました。今日19日は日中も師走並みの寒さとなる所が多い見込みです。明日20日以降は寒気が抜けていくため、気温は上向き、22日(土)からの3連休は小春日和になる所があるでしょう。

大阪などでこの秋一番の冷え込み 初冠雪の便りも

近畿の上空にはこの時季としては強い寒気が流れ込んでおり、今日19日朝は、この秋一番の冷え込みとなった所が多くなりました。午前11時までの最低気温が近畿で最も低かったのは、生駒山(大阪)の1.0℃でした。また、最低気温は、大阪で7.7℃、神戸で7.5℃、京都で6.7℃となり、京阪神の都市部でも今季最低となりました。



昨日18日夜から今日19日朝にかけては、近畿の標高の高い山では積雪となった所があり、今日19日午前、伊吹山と比良山の初冠雪が彦根地方気象台から発表されました。伊吹山は、平年より1日早く、昨年より12日早い初冠雪となりました。比良山の初冠雪は、平年より2日早く、昨年と同じです。

今日19日午後 近畿は北部〜中部の所々で雨

今日19日の午後は、次第に冬型の気圧配置は緩む見込みですが、夕方までは寒気の影響で北部を中心に所々で雨が降り、中部まで流れ込む雨雲もあるでしょう。いったん雨がやんでいても、再びパラっと降る可能性があるため、お出かけの際は折り畳み傘をお持ちください。南部はおおむね晴れる見込みです。



今日19日の日中の最高気温は、大阪では13℃までしか上がらない予想で、昼間も師走並みの寒さとなる所が多いでしょう。風も冷たいため、しっかり暖かくしてお過ごしください。

明日20日以降は気温上向く 22日からの3連休は小春日和も

明日20日から23日(日)の近畿は、高気圧に覆われて晴れる所が多いでしょう。北部では、21日(金)から22日(土)にかけて、気圧の谷の影響で雲が広がる時間がありそうです。24日(月・祝)は、低気圧や湿った空気の影響で次第に雲が多くなるでしょう。25日(火)は、前線などの影響で雨となる所が多い見込みです。



明日20日の朝は、放射冷却の影響で、今朝よりもさらに冷え込みが強まる所が多く、最低気温は大阪6℃、神戸7℃、京都4度の予想です。今夜は暖かくしておやすみください。



寒気が弱まるため、明日20日以降、日中の最高気温は上向く見込みです。21日(金)から24日(月・祝)にかけては、最高気温が17℃前後になる所が多く、小春日和になる日もあるでしょう。22日(土)からの3連休は、日差しの温もりを感じながらお出かけが楽しめそうです。ただ、朝晩と昼の気温差が大きく、日が傾くと急速に気温が下がるため、外出の際は暖かい上着をお持ちください。



「小春日和」とは、晩秋から初冬にかけての穏やかな晴天のことで、「小春」は旧暦10月の異称です。今年2025年は、明日11月20日から12月19日が旧暦10月にあたります。段々と冬に向かって寒さが増していく時季のため、「小春日和」になると日差しの温もりにホッとできることが多いです。