NBA歴代最長記録を樹立…レブロン・ジェームズが今季初出場、キャリア23年目が本格始動

11月19日（現地時間18日、日付は以下同）。ロサンゼルス・レイカーズは、ホームのクリプトドットコム・アリーナでユタ・ジャズ戦を迎えた。

アウェー5連戦を3勝2敗で勝ち越したレイカーズは、18日のチーム練習で16日のミルウォーキー・バックス戦を欠場していた八村塁（左ふくらはぎの痛み）、マーカス・スマート（体調不良）、さらには10月下旬から11戦連続で欠場していたゲイブ・ビンセント（足首負傷）が参加。

そして坐骨神経痛のため、トレーニングキャンプとプレシーズンゲームを全休し、レギュラーシーズン最初の14試合を欠場していたレブロン・ジェームズが初参加し、ジャズ戦で今シーズン初出場となった。

ルカ・ドンチッチ、オースティン・リーブス、八村、ディアンドレ・エイトンとともにスターター入りしたレブロンは、これでキャリア23シーズン目が本格始動。ビンス・カーター（元トロント・ラプターズほか／22シーズン）を抜き、NBA新記録を樹立。

年末に41歳を迎える大ベテランだが、レブロンはキャリア22年目の昨シーズンも70試合へ出場し、平均34.9分24.4得点7.8リバウンド8.2アシスト、フィールドゴール成功率51.3パーセントを残してきた実力者に変わりはない。

今シーズンのレイカーズはドンチッチとリーブスが中心になり、八村や新加入組（スマート、エイトン、ジェイク・ラレイビア）が補完する新チームながら、レブロンは問題なくフィットできると自信を見せていた。

「俺はプロのバスケットボール選手なんだ。一番の強みは、これまでの人生で築き上げてきたキャリアで、一度もポジションを固定されたことがないことだ。世界中で、俺がフィットできないチームやクラブなんて1つもない。コート上で何でもできるんだ。だから、このチームが俺に何を求めていようと、自分なら何でもできるさ」

通算得点や通算出場時間など、複数の部門でNBA歴代最多記録を保持するレブロン。キャリア23年目の2025－26シーズンで、バスケットボール界の“キング”がどんなパフォーマンスを見せてくれるのか、引き続き注目していきたい。

【動画】レブロンのキャリアトップ40プレー集





