韓国・順天（スンチョン）市出身の料理人、韓国人オッパ セミさん。彼がSNSで簡単に作れる本格韓国料理のレシピを配信し始めたところ、約1年で総フォロワー数が20万人を越える人気アカウントに！

セミさんによるレシピ本『韓国人オッパが作る 家にある調味料で 毎日韓国ごはん』は、日本でも作れる本格的な味が多くのユーザーに愛されました。

今回はそんなレシピ本の第二弾から、韓国の四季の味やソウル、プサンの飲食店で人気のメニューなどをご紹介。家にある調味料で本格的な韓国料理が楽しめるので、ぜひ試してみてくださいね！

■とり肉のユッケジャン

日本でもおなじみのユッケジャンのとり肉バージョン

辛さのレベル：辛い

■材料（2人分）

とり手羽元…4本

とりむね肉…1枚

長ねぎ（青い部分）…1本分〈せん切り〉

もやし…1/4袋（約50g）

まいたけ…1/2パック（約50g）〈ほぐす〉

A

・長ねぎ（白い部分）…1本分〈長さを半分に切る〉

・にんにく…3片〈包丁の腹で押しつぶす〉

・しょうが…1かけ〈薄切り〉

・粒黒こしょう…10粒

・ローリエ…2枚

・水…5カップ

B

・おろしにんにく…大さじ1

・粉唐辛子（粗）…大さじ3

・薄口しょうゆ…大さじ2

・サラダ油…大さじ1



こしょう

■作り方

1　鍋に手羽元、むね肉、Aを入れて強火にかけ、沸騰したら弱火で約40分煮る。

2　手羽元、むね肉は取り出し、煮汁はざるでこす。むね肉は食べやすい大きさに裂く。

3　鍋にBを入れ、水けがとぶまで弱火で炒め、2の煮汁、手羽元、むね肉、長ねぎ、もやし、まいたけを加えて約5分煮る。塩、こしょう各適量で味をととのえる。

■セミの一言メモ

最後にご飯を入れて雑炊にするとおいしいよ！

※本記事は韓国人オッパ セミ著の書籍『本場の味が簡単に作れる！ 家にある調味料で もっと毎日韓国ごはん』から一部抜粋・編集しました。

著＝韓国人オッパ セミ／『本場の味が簡単に作れる！ 家にある調味料で もっと毎日韓国ごはん』