【韓国人オッパ セミのレシピ】日本でもおなじみの味をとり肉で！ 「とり肉のユッケジャン」
韓国・順天（スンチョン）市出身の料理人、韓国人オッパ セミさん。彼がSNSで簡単に作れる本格韓国料理のレシピを配信し始めたところ、約1年で総フォロワー数が20万人を越える人気アカウントに！
セミさんによるレシピ本『韓国人オッパが作る 家にある調味料で 毎日韓国ごはん』は、日本でも作れる本格的な味が多くのユーザーに愛されました。
今回はそんなレシピ本の第二弾から、韓国の四季の味やソウル、プサンの飲食店で人気のメニューなどをご紹介。家にある調味料で本格的な韓国料理が楽しめるので、ぜひ試してみてくださいね！
日本でもおなじみのユッケジャンのとり肉バージョン
辛さのレベル：辛い
■材料（2人分）
とり手羽元…4本
とりむね肉…1枚
長ねぎ（青い部分）…1本分〈せん切り〉
もやし…1/4袋（約50g）
まいたけ…1/2パック（約50g）〈ほぐす〉
A
・長ねぎ（白い部分）…1本分〈長さを半分に切る〉
・にんにく…3片〈包丁の腹で押しつぶす〉
・しょうが…1かけ〈薄切り〉
・粒黒こしょう…10粒
・ローリエ…2枚
・水…5カップ
B
・おろしにんにく…大さじ1
・粉唐辛子（粗）…大さじ3
・薄口しょうゆ…大さじ2
・サラダ油…大さじ1
塩
こしょう
■作り方
1 鍋に手羽元、むね肉、Aを入れて強火にかけ、沸騰したら弱火で約40分煮る。
2 手羽元、むね肉は取り出し、煮汁はざるでこす。むね肉は食べやすい大きさに裂く。
3 鍋にBを入れ、水けがとぶまで弱火で炒め、2の煮汁、手羽元、むね肉、長ねぎ、もやし、まいたけを加えて約5分煮る。塩、こしょう各適量で味をととのえる。
■セミの一言メモ
最後にご飯を入れて雑炊にするとおいしいよ！
※本記事は韓国人オッパ セミ著の書籍『本場の味が簡単に作れる！ 家にある調味料で もっと毎日韓国ごはん』から一部抜粋・編集しました。
著＝韓国人オッパ セミ／『本場の味が簡単に作れる！ 家にある調味料で もっと毎日韓国ごはん』