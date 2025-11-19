トマトセロリポタージュ


クリームコーン缶で簡単アレンジ！低カロリーの「かぼちゃのチーズコーンスープ」

具だくさん＆栄養たっぷりなのに、低カロリーの「太らないスープ」

太らないためには栄養バランスのいい食事がポイント！でも、品数をたくさん作るのは大変ですよね。そんなときはスープが手軽。たっぷり野菜も食べられるし、栄養も余すところなくいただけます。水分があることで食べ過ぎを抑えられるし、からだが温まって代謝もアップ！

200kcal台以下の、太らないスープレシピをお届けします！

※本記事はレタスクラブ編集部編集のMOOK本『太らないスープ143』から一部抜粋・編集しました

■ご飯を加えてとろみづけ

トマトセロリポタージュ

［1人分 134kcal 塩分1人分0.9g］

◆材料(2人分)

トマト　2個

セロリ　1/3本

おかゆ

・温かいご飯　大さじ1

・水　大さじ4

水　1カップ

顆粒スープの素　小さじ1/2

牛乳　1〜1と1/2カップ

塩、こしょう　各適宜

ベーコン　1/2枚

◆作り方

1　トマトは一口大に切り、セロリはみじん切りにする。

2　おかゆを作る。ご飯を耐熱容器に入れて水を加え、ふんわりとラップをかけて電子レンジで約1分30秒加熱し、フォークなどでつぶす。

3　鍋に水、スープの素、1のトマト、セロリを入れて火にかけて煮る。

4　セロリがやわらかくなったら火を止め、フォークや木べら、マッシャーなどでつぶす。

5　なめらかになったら再び弱めの中火にかけ、2を加えて混ぜる。牛乳を好みの濃度になるまで加えて混ぜる。塩、こしょうで味をととのえる。

6　ベーコンは細切りにし、フライパンを熱して炒める。カリカリになったら5を器に盛ってのせる。

※電子レンジは特に表記がない場合、加熱時間は500Wのものを基準にしています。600Wなら0.8倍、700Wなら0.7倍の時間で加熱してください。

編集＝レタスクラブ編集部／『太らないスープ143』