太らないためには栄養バランスのいい食事がポイント！でも、品数をたくさん作るのは大変ですよね。そんなときはスープが手軽。たっぷり野菜も食べられるし、栄養も余すところなくいただけます。水分があることで食べ過ぎを抑えられるし、からだが温まって代謝もアップ！
200kcal台以下の、太らないスープレシピをお届けします！
■ご飯を加えてとろみづけ
トマトセロリポタージュ
［1人分 134kcal 塩分1人分0.9g］
◆材料(2人分)
トマト 2個
セロリ 1/3本
おかゆ
・温かいご飯 大さじ1
・水 大さじ4
水 1カップ
顆粒スープの素 小さじ1/2
牛乳 1〜1と1/2カップ
塩、こしょう 各適宜
ベーコン 1/2枚
◆作り方
1 トマトは一口大に切り、セロリはみじん切りにする。
2 おかゆを作る。ご飯を耐熱容器に入れて水を加え、ふんわりとラップをかけて電子レンジで約1分30秒加熱し、フォークなどでつぶす。
3 鍋に水、スープの素、1のトマト、セロリを入れて火にかけて煮る。
4 セロリがやわらかくなったら火を止め、フォークや木べら、マッシャーなどでつぶす。
5 なめらかになったら再び弱めの中火にかけ、2を加えて混ぜる。牛乳を好みの濃度になるまで加えて混ぜる。塩、こしょうで味をととのえる。
6 ベーコンは細切りにし、フライパンを熱して炒める。カリカリになったら5を器に盛ってのせる。
※電子レンジは特に表記がない場合、加熱時間は500Wのものを基準にしています。600Wなら0.8倍、700Wなら0.7倍の時間で加熱してください。
編集＝レタスクラブ編集部／『太らないスープ143』