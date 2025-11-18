【1週間コーデ】11／11(火)～11／15(土)最新ファッションをピックアップ♡

11／11(火)公開：実践女子大学三年・野元智保子サン／21歳 (170cm)

itSnapの一週間コーデをまとめて見られる連載企画「最新weeklyファッションまとめ3コーデ-itSnap-！」第390弾♡ 落ち着いた印象のモノトーンコーデ、デニム合わせのモードコーデ、淡い色合いのカジュアルコーデの3つを、今週はご紹介します。着用しているアイテムのブランドなどの詳細も、一緒にチェックしていきましょう！

洗練と可愛げが共存するグレー&黒で

まとめた秋モノトーンがTOPIC☆

「ニット×シフォンの異素材ミックスが可愛い、FRAY I.Dのワンピを主役にした秋のおでかけコーデです♪ すっきりしたカシュクールデザインがデコルテをきれいに見せてくれるから、シンプルなのに女性らしい印象にしてくれます。ティアードスカートのふわっとした揺れ感も、歩くたびに雰囲気が出てお気に入り♡ トートバッグ(MM6 Maison Margiela)はレザーの質感が上品で、シルエットも今っぽくて万能なんです。足元は光沢のあるローファータイプのフラットシューズ(DAIANA)を合わせて、上品さと履きやすさを両立しました！」

◾️カシュクールニット×シフォンワンピース 約\27,000 / FRAY I.D

◾️レザートートバッグ 約\50,000 / MM6 Maison Margiela

◾️レザーフラットシューズ 約\20,000 / DIANA

◾️ブラックビジュー(カラコン) / loveil

※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。

11／13(木)公開：管理栄養士・怜奈サン／28歳 (166cm)

sacai × Levi’sの名品デニムを主役に

知的でハイセンスな“モードガール”へ

「sacai × Levi’sコラボのデニムジャケットを中心に、少しエッジのあるスタイリングにしました☆ このデニムは立体的なフォルムがとにかく可愛くって、着るだけでシルエットに奥行きが出るんです。インナーは落ち着いたグリーンのチェック柄シャツ(sacai)で、ボトムはとっても珍しいフォルムのミニスカート(sacai)♪ カラフルな編みデザインが魅力のニットバッグ(sacai)をアクセントにしています。そして、足元はレースアップブーツ(Gianvito Rossi)を合わせて、ほどよくボリュームを出しました！」

◾️デニムジャケット 約\90,000 / sacai

◾️チェック柄バックプリーツシャツ 約\50,000 / sacai

◾️ストライプ柄立体ミニスカート 約\120,000 / sacai

◾️ニットバッグ / sacai

◾️レースアップブーツ / Gianvito Rossi

◾️ダイヤ付きシルバーネックレス / Cartier

◾️ゴールド×シルバーウエディングリング(左手薬指) / Chrome Hearts

◾️シルバーリング(右手小指) / Chrome Hearts

※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。

11／15(土)公開：フリーモデル・神谷知采サン／23歳 (156cm)

淡いグリーン×薄色デニムが好相性な

優しげスニーカーカジュアルが話題の的☆

「やわらかい雰囲気にしたくて、ミントカラーのビジューボタンカーデ(SNIDEL)をメインに♡ この淡いトーンとキラッと光るボタンがとにかくお気に入りです♪ ボトムはÈaphiの薄色デニムにしてカジュアルダウン。ハイウエスト×ストレートシルエットで脚をすっきり見せてくれるのもポイントです！ バッグはくすみピンクのPRADAで上品さと甘さを両立。あとは、グリーンにシルバーのラインが入ったスニーカー(ORiental TRaffic)で軽やかに☆ 動きやすくて、ほどよい抜け感が出る組み合わせです！」

◾️ビジューボタンニットカーディガン 約\10,000 / SNIDEL

◾️ストレートデニムパンツ 約\15,000 / Èaphi

◾️レザーハンドバッグ / PRADA

◾️メタリックライン厚底スニーカー / ORiental TRaffic

※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。

次週は、11／18(火)～11／22(土)のコーディネートをご紹介します！

次回も、秋気分が盛り上げるトレンドコーデをピックアップ♪ 色使いや素材選びなど、秋冬っぽさがますますアップしています！ おしゃれな人のリアルコーデは、とっても参考になるものばかり。次週もお楽しみに♪