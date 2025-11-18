【1週間コーデ】11／11(火)～11／15(土)最新ファッションをピックアップ♡
11／11(火)公開：実践女子大学三年・野元智保子サン／21歳 (170cm)
洗練と可愛げが共存するグレー&黒で
まとめた秋モノトーンがTOPIC☆
「ニット×シフォンの異素材ミックスが可愛い、FRAY I.Dのワンピを主役にした秋のおでかけコーデです♪ すっきりしたカシュクールデザインがデコルテをきれいに見せてくれるから、シンプルなのに女性らしい印象にしてくれます。ティアードスカートのふわっとした揺れ感も、歩くたびに雰囲気が出てお気に入り♡ トートバッグ(MM6 Maison Margiela)はレザーの質感が上品で、シルエットも今っぽくて万能なんです。足元は光沢のあるローファータイプのフラットシューズ(DAIANA)を合わせて、上品さと履きやすさを両立しました！」
◾️カシュクールニット×シフォンワンピース 約\27,000 / FRAY I.D
◾️レザートートバッグ 約\50,000 / MM6 Maison Margiela
◾️レザーフラットシューズ 約\20,000 / DIANA
◾️ブラックビジュー(カラコン) / loveil
※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。
11／13(木)公開：管理栄養士・怜奈サン／28歳 (166cm)
sacai × Levi’sの名品デニムを主役に
知的でハイセンスな“モードガール”へ
「sacai × Levi’sコラボのデニムジャケットを中心に、少しエッジのあるスタイリングにしました☆ このデニムは立体的なフォルムがとにかく可愛くって、着るだけでシルエットに奥行きが出るんです。インナーは落ち着いたグリーンのチェック柄シャツ(sacai)で、ボトムはとっても珍しいフォルムのミニスカート(sacai)♪ カラフルな編みデザインが魅力のニットバッグ(sacai)をアクセントにしています。そして、足元はレースアップブーツ(Gianvito Rossi)を合わせて、ほどよくボリュームを出しました！」
◾️デニムジャケット 約\90,000 / sacai
◾️チェック柄バックプリーツシャツ 約\50,000 / sacai
◾️ストライプ柄立体ミニスカート 約\120,000 / sacai
◾️ニットバッグ / sacai
◾️レースアップブーツ / Gianvito Rossi
◾️ダイヤ付きシルバーネックレス / Cartier
◾️ゴールド×シルバーウエディングリング(左手薬指) / Chrome Hearts
◾️シルバーリング(右手小指) / Chrome Hearts
※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。
11／15(土)公開：フリーモデル・神谷知采サン／23歳 (156cm)
淡いグリーン×薄色デニムが好相性な
優しげスニーカーカジュアルが話題の的☆
「やわらかい雰囲気にしたくて、ミントカラーのビジューボタンカーデ(SNIDEL)をメインに♡ この淡いトーンとキラッと光るボタンがとにかくお気に入りです♪ ボトムはÈaphiの薄色デニムにしてカジュアルダウン。ハイウエスト×ストレートシルエットで脚をすっきり見せてくれるのもポイントです！ バッグはくすみピンクのPRADAで上品さと甘さを両立。あとは、グリーンにシルバーのラインが入ったスニーカー(ORiental TRaffic)で軽やかに☆ 動きやすくて、ほどよい抜け感が出る組み合わせです！」
◾️ビジューボタンニットカーディガン 約\10,000 / SNIDEL
◾️ストレートデニムパンツ 約\15,000 / Èaphi
◾️レザーハンドバッグ / PRADA
◾️メタリックライン厚底スニーカー / ORiental TRaffic
※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。
次週は、11／18(火)～11／22(土)のコーディネートをご紹介します！
次回も、秋気分が盛り上げるトレンドコーデをピックアップ♪ 色使いや素材選びなど、秋冬っぽさがますますアップしています！ おしゃれな人のリアルコーデは、とっても参考になるものばかり。次週もお楽しみに♪