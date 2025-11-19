チケ代補償の「チケット保険」登場・概要発表 劇団四季と松竹から…今後コンサート、スポーツ、テーマパークなども
日本生命保険の子会社・ニッセイプラス少額短期保険は18日、所定の事由で観劇をキャンセルした場合のチケット代を補償する「チケット保険」（正式名称：快適生活応援保険（キャンセル費用補償特約付帯）」を発表した。まずは、劇団四季、松竹の直接販売チケットを対象に提供開始する。
ライブ・エンターテイメント市場は、“推し活”などの広がりにより今後の成長が見込める状況にあるが、チケットは、一般に事前に日付を決めての予約購入が必要で、その後行けなくなった場合にも予約変更や払戻しが不可となるケースがほとんど。不正転売防止法により二次流通市場の整備が進んでいるものの、体調に不安のある場合など、「チケットを買ったものの行けなくなったらどうしよう」といった声がある。
こうした背景から、劇団四季、松竹の両社から、観劇スタイル、公演チケットの販売の仕組みや特徴などについて助言を受け、キャンセル費用補償保険の商品開発に取り組み、両社の直接販売チケットを対象とする「チケット保険」として提供することになった。
松竹は同日より、劇団四季は2026年1月を目途に準備を進めており、それが整い次第、それぞれサービス開始となる。
「ニッセイプラスでは、今後、演劇チケットのみならず、コンサート、スポーツ、テーマパークなどのチケットや、旅行、宿泊、交通機関移動代金などの様々なサービスの購買シーンにおいて、キャンセル費用補償保険を提供し、お客様、協業先（各種サービス提供の事業者）の双方にとってより満足度の高いエンターテイメント体験の実現を応援してまいります」とする。
■ニッセイプラスの「チケット保険」の特徴と概要
（1）ケガ、病気、交通遅延など、所定の事由で観劇をキャンセルした場合、チケット代を100%補償
（2）観劇スタイルに合わせて選べる、ベーシック、家族、グループの３つのプランを提供
（3）公式リセールが成立した場合、保険料を全額返金（チケットの適正な流通促進を尊重）
（チケット保険の商品概要、プラン詳細）
・補償事故の対象者：チケット利用者またはその家族
・キャンセル費用保険金支払額：チケット代金
・保険期間：1年以内
