ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は１９日、外務省の金井正彰アジア大洋州局長が１８日に中国外務省の劉勁松アジア局長と北京で協議したことを報じた。

台湾有事に関し武力行使を伴えば存立危機事態になり得るとした高市早苗首相の国会答弁を巡り、劉氏は撤回を要求。金井氏は拒否し、応酬となった。中国が日本の治安悪化を理由に日本渡航自粛を呼びかけたことに「日本の治安は決して悪化していない」と金井氏は反論した。

番組では、金井氏と劉氏が協議が行われた中国外務省から出て来た映像を放送した。２人は記者に囲まれながら劉氏は両手をポケットに入れたまま金井氏と立ち止まり会話をかわした。

総合司会を務める同局の安住紳一郎アナウンサーは「注目すべきはこのシーンということで」と両手をポケットに入れ金井氏と話す劉氏の姿を紹介。続けて「中国の劉局長がズボンのポケットに両手を突っ込んでいるというシーンですよね。感じが悪いなというふうに私たちも思ってしまいますが」とコメントし「あえてこういうシーンをマスコミに撮らせて両国民に中国側がアピールしているのでは…そんなふうにも思えてきます」と指摘していた。