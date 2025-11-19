【コメダ珈琲店】2026年の福袋は「ドムドムハンバーガー」とコラボ！どむぞうくんグッズがキュート
全国のコメダ珈琲店は、2025年11月12日から『2026年コメダ珈琲店の福袋』の予約受付を開始しています（一部店舗を除く）。
豪華賞品が当たるくじ付き
2026年は、ドムドムハンバーガーとコラボした福袋が登場します。「どむぞうくん」のオリジナルグッズや、お得なチケットがセットになっています。
・寿（ことぶき）
セット内容は、以下の通り。
・ソファー柄生地 横長バッグ（高さ約19センチ×横幅約25センチ×マチ約14センチ※持ち手部分含まず）
・ソファー柄生地 どむぞうくんキーホルダー（高さ約8.5センチ×長さ約13センチ×横約9.5センチ）
・プレート2枚セット（直径約12センチ）
・福袋オリジナルデザインドリップコーヒー 6杯分
・コメダ特製小倉あん（内容量300g）
・コーヒーチケット1冊 ※店舗により、綴り枚数が異なります
・＜コメ宝くじ付き＞新春スナックチケット 4枚綴り（サンドイッチ／コメチキ／小倉トースト／ミニシロノワール）
価格は8000円〜。
・慶（よろこび）
セット内容は、以下の通り。
・ソファー柄生地 スクエアバッグ（高さ約23センチ×横幅約24センチ×マチ約10センチ※持ち手部分含まず）
・ステンレスタンブラー（高さ約11センチ×直径約9センチ、容量約360ml）
・福袋オリジナルデザインドリップコーヒー 6杯分
・コどら
・しっとりクッキー
・コーヒーに合うバウム
・コーヒーチケット1冊 ※店舗により、綴り枚数が異なります
・＜コメ宝くじ付き＞新春スナックチケット 3枚綴り（ホットドッグ／小倉トースト／ミニシロノワール）
価格は6000円〜。
さらに、「新春スナックチケット」の表紙には、＜コメ宝（ダカラ）くじ＞が付いています。
抽選で総勢2000人にオリジナル商品が当たるチャンス。当選発表まで保管しておいてくださいね。
『2026年コメダ珈琲店の福袋』の予約受付は、11月12日から順次開始しています。店舗で予約受付書へ記入し、代金は申込み時に支払いとなります。販売･予約受付の有無、開始･終了日等は店舗によって異なるため、各店舗へ問い合わせしてください。
販売期間は2026年1月1日から6日まで。
数量限定につき、なくなり次第販売を終了します。
※価格は税込です。
東京バーゲンマニア編集部