【コメダ珈琲店】2026年の福袋は「ドムドムハンバーガー」とコラボ！どむぞうくんグッズがキュート

全国のコメダ珈琲店は、2025年11月12日から『2026年コメダ珈琲店の福袋』の予約受付を開始しています（一部店舗を除く）。

豪華賞品が当たるくじ付き

2026年は、ドムドムハンバーガーとコラボした福袋が登場します。「どむぞうくん」のオリジナルグッズや、お得なチケットがセットになっています。

・寿（ことぶき）

セット内容は、以下の通り。

・ソファー柄生地 横長バッグ（高さ約19センチ×横幅約25センチ×マチ約14センチ※持ち手部分含まず）

・ソファー柄生地 どむぞうくんキーホルダー（高さ約8.5センチ×長さ約13センチ×横約9.5センチ）

・プレート2枚セット（直径約12センチ）

・福袋オリジナルデザインドリップコーヒー 6杯分

・コメダ特製小倉あん（内容量300g）

・コーヒーチケット1冊 ※店舗により、綴り枚数が異なります

・＜コメ宝くじ付き＞新春スナックチケット 4枚綴り（サンドイッチ／コメチキ／小倉トースト／ミニシロノワール）

価格は8000円〜。

・慶（よろこび）

セット内容は、以下の通り。

・ソファー柄生地 スクエアバッグ（高さ約23センチ×横幅約24センチ×マチ約10センチ※持ち手部分含まず）

・ステンレスタンブラー（高さ約11センチ×直径約9センチ、容量約360ml）

・福袋オリジナルデザインドリップコーヒー 6杯分

・コどら

・しっとりクッキー

・コーヒーに合うバウム

・コーヒーチケット1冊 ※店舗により、綴り枚数が異なります

・＜コメ宝くじ付き＞新春スナックチケット 3枚綴り（ホットドッグ／小倉トースト／ミニシロノワール）

価格は6000円〜。

さらに、「新春スナックチケット」の表紙には、＜コメ宝（ダカラ）くじ＞が付いています。

抽選で総勢2000人にオリジナル商品が当たるチャンス。当選発表まで保管しておいてくださいね。

『2026年コメダ珈琲店の福袋』の予約受付は、11月12日から順次開始しています。店舗で予約受付書へ記入し、代金は申込み時に支払いとなります。販売･予約受付の有無、開始･終了日等は店舗によって異なるため、各店舗へ問い合わせしてください。

販売期間は2026年1月1日から6日まで。

数量限定につき、なくなり次第販売を終了します。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部