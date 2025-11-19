日本サッカー協会は19日、カナダとの国際親善試合（29日、長崎・ピーススタジアム）に臨む女子日本代表「なでしこジャパン」のメンバー26人を発表した。主将のMF長谷川唯（マンチェスターC）らが名を連ね、WEリーグで得点ランクトップのMF吉田莉胡（INAC神戸）が7月E―1選手権以来の代表入りを果たした。

日本はFIFAランキング8位で、カナダは同9位。過去の対戦成績は8勝4分け4敗。年内ラストマッチで、来年3月の女子アジア杯に向けた最後の活動となる。12月2日にはカナダと練習試合を行う。

ニルス・ニールセン監督が就任した25年の成績は4勝4分け4敗。国内組で臨んだE―1選手権を除くと、6戦未勝利となっている。

なでしこジャパンのメンバーは以下の通り。

＜GK＞

山下杏也加（マンチェスター・シティ）、平尾知佳（グラナダ）、大熊茜（INAC神戸）

＜DF＞

熊谷紗希（ロンドン・シティ）、守屋都弥（エンジェル・シティ）、北川ひかる（エバートン）、遠藤優（ウエストハム）、南萌華（ブライトン）、高橋はな（三菱重工浦和）、石川璃音（エバートン）、白垣うの（C大阪ヤンマー）、古賀塔子（トットナム）

＜MF＞

成宮唯（INAC神戸）、長谷川唯（マンチェスター・シティ）、三浦成美（ワシントン）、長野風花（リバプール）、中嶋淑乃（広島）、宮沢ひなた（マンチェスター・ユナイテッド）、吉田莉胡（INAC神戸）、藤野あおば（マンチェスター・シティ）、浜野まいか（チェルシー）、松窪真心（カレッジ）、谷川萌々子（バイエルン・ミュンヘン）

＜FW＞

田中美南（ロイヤルズ）、清家貴子（ブライトン）、植木理子（ウエストハム）