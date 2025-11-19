タイツいらずの「あったかパンツ」→【ワークマン】に売ってた、、！（歓喜）

寒い日もタイツいらずであたたかく穿けるパンツがあると、冬のスタメンとして活躍してくれそうです。編集部がリサーチする中で見つけたのは【ワークマン】から登場したあったかパンツ。重ね履き構造によって、冬も1枚で快適かも。オンにもオフにも使いやすいので、ぜひ在庫があるうちにゲットして。

冬の通勤に◎ きれい見えしそうなテーパードパンツ

【ワークマン】「レディースソロテックス（R）使用レイウォームテーパードパンツ」\2,300（税込）

裾にかけて細くなるシルエットのテーパードパンツ。きちんと見えが狙えるセンタープレス入りなので、オフィスシーンにもおすすめです。公式サイトによると「重ね履き構造で、あたたかさ2枚分」とのことで、寒さが厳しいこれからの季節もタイツなしで過ごせるかも。ウエストは後ろのみゴム仕様になっているため、タックインスタイルもきれいに決まりそうです。

体型カバーが狙えるあったかワイドパンツ

【ワークマン】「レディースソロテックス（R）使用レイウォームワイドパンツ」\2,500（税込）

公式サイトで「タイツいらず」と紹介されているパンツ。重ね履き構造になっているので、1枚でもあたたかく過ごせそう。防寒しながら体型カバーも期待できるワイドシルエット、イージーケア機能付きでシワができにくいのも魅力です。トレンド感のあるDグレーチェック・ブラウンチェックに加え、大人っぽく決まるブラックの無地もラインナップ。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

writer：Emika.M