フリーアナウンサーの**新井恵理那さんが、自身のインスタグラムを更新し、子どもたちとの思い出の写真を公開しました。「たまのプライベート投稿です」と題し、よこはま動物園ズーラシアやサンシャイン展望台など、家族で訪れた様々なスポットでの様子を紹介しています。



【写真を見る】【 新井恵理那 】 「子どもたちにはホンモノを見せたい」 ズーラシアやサンシャイン展望台での家族の思い出を公開





投稿では子どもたちへの思いを綴り、「ホンモノを見る、というのは自分のなかでもテーマであり続けていること」と述べています。新井さんは、「子どもたちにはさまざまなモノに触れさせてあげられたらなと思っています」と、実体験を大切にした子育てを心がけているようです。







公開された写真には、動物園でゾウを観察する親子の姿や、シロクマなどを興味深く見つめる子どもの姿が。また、サンシャイン展望台では赤や黄色の葉で作られた傘を持って微笑む新井さんの様子や、落ち葉の上で遊ぶ子どもの姿も見られます。







さらに銀座の古民家に作られた「kobiki gallery」での写真も共有。木造の温かみのある空間で子どもと触れ合う様子が写し出されています。







新井さんは子育てについて「どんどん新しい世界に飛び出していって いつも全力で、たくさんのことを吸収しようとしていく姿が眩しいし面白くてたまりません」と、子どもの成長を喜ぶ気持ちを表現しています。







さらに「お兄ちゃんの『だっこして』は極力断らないようにしたいと思っています！お兄ちゃんの役目を負わせている手前、いつでも甘えられるように構えていてあげたいです」と述べ、上の子に対する思いやりも忘れないようにしていることを明かしています。







また、「シャボン玉はいつも携帯している、最強アイテム！」と育児の工夫も紹介。公園で子どもたちとシャボン玉で遊ぶ様子も投稿されています。









この投稿には、「ホンモノ見てたくさん学んで欲しいですよね」「お子さんと共に楽しい時間を過ごされた様子が伺えます」「既に弟さんへの気配りが出来ているお兄さん、そのお兄さんへのご褒美を与えるえり〜なちゃん、皆さん素敵ですね」などの声が寄せられています。







2023年4月、新井恵理那さんは、インスタグラムで結婚と妊娠を公表。同年10月に第一子出産しました。その後、2025年4月には第二子出産を報告しています。



【担当：芸能情報ステーション】