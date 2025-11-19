マリナーズで会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏（５２）が東京都立川市のアリーナ立川立飛で“ｏｖｅｒ５１”世代のためのスポーツテスト「ＣＷ−Ｘｘイチロー“ｏｖｅｒ５１”スポーツテスト」を開催した。

登場したイチローさんは参加者を前に「１０月に５１歳にお別れして５２歳になりましたイチローです」と元気いっぱいにあいさつ。「僕は長い間、今も野球をやってるんですが、この年齢まで体をしっかり動かすことができるのは、自分のコンディションを把握してると信じてるから。大切さを日々感じて来ました」と自分の体と向き合うことの大切さを力説した。

さらに「続けることが何より大事。２５年間使ってるＣＷ−Ｘは棺おけに入る時も履かせてくれと言ってる。毎日履いてます！」と発言。この日も着用したコンディショニングウエアへの深い愛を口にして参加者の笑いを誘った。

「メジャーに挑戦するタイミングから（着用して）２５年になるが致命傷になる大きなケガをせずコンディションを保つことができてる」とメジャーでの活躍を後押しした相棒に感謝した。

一緒に登壇した陸上の福士加代子さんから、体への向き合い方のすごさをほめられたイチローさんは、野球以外での徹底したこだわりも告白。

「僕はとことん興味あることにいっちゃうんです。できるところまでやりたい。最近は料理をするんです。シアトルで４０日間、毎日オムライスを作った。自分のレシピを作るまでやる。オムライスもできました」と胸を張り、参加者を再び驚かしていた。