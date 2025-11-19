誘惑に負けて不倫してしまう男性もいるようですが、かといって奥さんと離婚するつもりはなく、遊び感覚の人が多いと思います。しかし、奥さんからしてみれば、離婚一択しかないですよね。不倫がバレて奥さんに離婚を告げられた男性は、どんな心境になるのでしょうか。今回は、妻に不倫がバレて離婚を告げられた男性が猛省した話をご紹介いたします。

不倫相手の態度にドン引き

「妻の友人と不倫をしてしまいました。当然ながら妻には離婚を切り出されて、さらに俺と不倫相手に慰謝料を請求されました。正直離婚はしたくないし、不倫相手と関係を終わらせれば夫婦でいられると思っていましたが、考えが甘かったですね。妻は本気らしくて、調停や裁判まで争うつもりでいるみたいで……。

自分のしたことを後悔して悩んでいたら、不倫相手が『慰謝料なんて払えない！』『私のこと好きなら代わりに払ってよ』と言ってきて、イラッとしました。確かに不倫したのは俺が悪いけど、不倫相手への気持ちが一気に冷めましたね。なんでこんな子と不倫なんてしてしまったのだろう……」（体験者：30代 男性・会社員／回答時期：2025年9月）

▽ 奥さんがいるのに不倫した男性が悪いですが、不倫相手も友達の旦那さんに手を出すなんて最低ですよね。不倫で傷ついた心は、なにをしてもらっても癒えることはありません。ルールを破った人たちができることは謝罪と慰謝料の支払いなので、責任を持って対応してほしいものです。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。