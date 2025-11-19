

「近視になってもメガネをかければいい」と思っている人は少なくないが、実は近視は将来的に失明につながる眼疾患の発症リスクを高める、危険な疾患である。しかし、身近に眼疾患の経験者がいなければ、その実感が湧かない人がほとんどではないだろうか。

『近視は病気です』の著者であり、近視の予防を呼びかける眼科医である窪田良氏の対談企画。今回は、TikTokerやYouTuberとしても活躍する天文物理学者のBossBさんをお招きし、専門分野のほか、自身の海外経験や子育てについても語ってもらう。第2回では、環境によって人が受ける影響の大きさや、異文化に身を置くことの大切さについて、似た経験を持つ二人が語り合った。

宇宙の姿を知ることで、心が解放されて平和になれる

窪田：BossBさんは、宇宙のあり方を知ったことで生きやすくなったと感じているのですね。





BossB：宇宙から学べるのは、「つまるところ自分なんだよ」ということだと思います。私の外に私を定義するものは一つもない。だから、社会の圧力に屈する必要もありません。だって社会とは、人間が試行錯誤しながら作っているものであって、「社会はこうあるべき」という正解は誰も持っていないんです。

子どもの頃、「大人も、親もわかっちゃいない」と思っていましたが、本当にその通りです。本来は意味のない物理パターンに、どんな意味を与えてどんな自分になるか、どんな社会にしていくかも、実はすべて私次第なんですよね。

この考え方で、私は心が解放されて平和になれた気がしました。この感覚をぜひみんなに伝えたいと思って『宇宙思考』を書きましたし、今年出版した図鑑も、子どもも読めるようやさしくまとめながら、大人にも知ってほしいメッセージをしっかり織り込んであります。

窪田：とはいえ、私たちは他者や周囲からの影響を受けざるを得ません。宇宙空間の天体だって、重力で引き合って影響を及ぼし合っていますよね。まして私たちは真空に生きているわけでもないから、ものすごくいろんなものによって影響を与えられています。私は、この影響から逃れられないというのもおもしろいことだと思います。

他者からの影響も避けられない。だからこそ

BossB：それも必然ですね。素粒子のレベルで考えても、例えば一つの電子は単体で存在しているわけではなく、周りとの相互作用で動きや位置が生まれるものです。私たちもそうですよね。窪田先生と今お話ししているというだけでも、もう私は1秒前の私ではないわけで。





私の高校生の息子は、引っ越しによって出会った友達の影響をとても強く受けて、どんどん生活が変わっていったことがありました。新しくできた友達は、深夜までファミレスでおしゃべりしているような、かなり自由なタイプの子たちだったんですね（笑）。その後も、息子は環境が変わるたび、周囲の人によって行動が変わるということを何度か繰り返しました。

結果として、「自分は周りの人によってかなり変わってしまうんだ」「彼らを否定するわけではない。でもこれでは自分を高められない」と気付き、今は大学に行きたいと考えて勉強に打ち込んでいます。他者からの影響はやっぱり大きいし、一緒にいる人でモチベーションが変わると思います。

窪田：私にも息子さんと似た経験があります。子どもの頃、親の転勤で否応なしにアメリカに住んだことがあるのですが、周りには不良しかいないような環境でした。教室で友達が黒い紙の上に粉を置いて、ガラス器具で何かしている。当時は何だかわからなかったけれど、小学生が昼間からコカインを吸っていたんですよね。先生も気にも留めないんです。

BossB：すごいところにいらしたんですね。

窪田：もちろん誰も勉強なんてしません。私がみんなと一緒に楽しめるのは、毎朝3時に起きて一緒に新聞配達のアルバイトをするときだけでした。でもここで過ごしたことで、私は自分自身の変化をおもしろいと感じてもいました。日本という一つの文化圏の「普通」とはまったく違うけれど、彼らといて感じる心地よさもあったんです。自分の視点が変わり、内側から自分が変化したことを実感する貴重な経験でした。子どものときに異なるカルチャーを味わうことは、その後の人生にも大きなインパクトを与えるのでしょう。



「世界って、地球って大きい」

BossB：それまでの環境と違うところに身を置いてみるのは、人間にとって非常にいいことだと思います。私も中学1年生の終わりの春休みに、当時住んでいた市の企画で、アメリカでのホームステイを体験したことがあります。ロサンゼルスやサンフランシスコなど複数の都市を見て、カルチャーショックとまではいかないものの、「世界って、地球って大きいんだな」と感じました。それまでは自分が育った日本、しかも田舎しか知らなかったので、世界はそれだけじゃないんだ！ と圧倒されて。絶対海外に出ていこうと決意したのを覚えています。

私も窪田先生も同じような考え方を持っているというのは、こうした子ども時代の経験が、自由な発想を持つための近道になるのかもしれませんね。

窪田：そうですね。それは間違いないと思います。

BossB：田舎まちには田舎まちの居心地のよさがありますが、「こうあるべき」という暗黙のルールに縛られた村社会の空気を引きずっている場合が多いです。自分が縛られるのが嫌いで、私は私のルールで生きていきたいと思いました。「無限」という言葉が好きで私はよく使うのですが、宇宙も知識も無限ですよね。行っても行っても宇宙の果てにはたどり着けないし、学んでも学んでも知るべきことには限りがない。こういう無限に憧れるんです。

今は日本アルプスを含めた壮大な自然に魅了され長野県に住んでいて、子どもも大きくなったので、山に登りまくっています（笑）。もっと高く、もっと上へと挑戦し続け、頂上から地球を見下ろし、宇宙を見上げるその瞬間が、私の最高の時間です。

果てのない宇宙、学びきれない知識

窪田：自分のルールで生きるのは大切ですね。自分軸を持てないと人と比べることになってしまうし、それはとてもつらいことだと思います。

（構成：鈴木絢子）

（天文物理学者BossB ： 天文物理学者・信州大学准教授）

（窪田 良 ： 医師、医学博士、窪田製薬ホールディングスCEO）