講談社は11月19日、ガチタロウ氏のマンガ「ツノパンツ」の第11話「私のおっぱい恋しかった？」をヤンマガWebに公開した。

本作は、自殺によって地獄へ落ちてしまった青年・真人と、真人の担当になったエロカワな鬼の娘・ヨノコのコメディ。いじめることが大好きだが、いまいち非情になり切れないヨノコは真人を拷問することができるのか？

現在ヤンマガWebでは全話が無料、もしくは初回無料で公開されている。

地獄へ堕ちた青年・真人が出会ったのは、人間を拷問することで快感を得るエロカワな鬼の娘・ヨノコだった。真人は彼女と一兆年かけて八つの大地獄にある拷問の名所を巡るという、ご褒美なのかもしれない拷問を受けることに…そんな真人が桃太郎の子孫で彼を拷問すると超絶頂が得られることが判明すると、ヨノコだけでなく地獄中の美女鬼にその存在を狙われることになって!? エロカワ鬼娘との桃色コメディ・ 淫（イン）HELL!!!!