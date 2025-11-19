話したくなる腕時計トリビア 第55回 「腕時計の電池が切れたらすぐに交換すべき」なのはなぜ?
多くの大人たちを虜にする腕時計。部品の精巧さや機能性の素晴らしさを理解すると、腕時計の世界がもっと楽しくなるだろう。そこでこの連載では、腕時計の初心者から長年のコレクターまで、知っておきたい腕時計の豆知識をクイズ形式でお届けする。
腕時計の電池が切れたら、すぐ交換した方が良いのはなぜ?
腕時計を長く使っていると、ある時電池が切れて急に動かなくなることがあります。その際、腕時計の電池はすぐに交換すべきとされていますが、それはなぜでしょうか。
「腕時計の電池は切れたらすぐに交換すべき」その理由とは
【答え】液漏れを起こして、時計が壊れてしまう可能性があるから
腕時計の電池寿命は1年から3年と言われています。電池切れの状態を長く放置してしまうと液漏れを起こしてしまいます。液の浸食が進んでいると電池交換しても直らず、オーバーホールが必要になります。そのため、電池が切れた場合はなるべく早く交換する、または電池を取り出しておくことをおすすめします。
『トケイ通信』編集主幹&主筆 須川誠 株式会社コメ兵 商品部のエキスパート。レア物から王道まで、腕時計を見つめ続けて19年。KOMEHYOが運営しているブログマガジン「トケイ通信」の編集長。記事内容の決定から執筆まで一人でカバーし、マニアが楽しく読めるツボをしっかり押さえていると、本当の時計好きから支持されている。専門性としては、「製品の良し悪しの判断」、「ムーブメント」、「真贋」などを得意とする。トケイ通信：https://www.komehyo.co.jp/tokei-tsushin/ 株式会社コメ兵：https://komehyo.jp/ この著者の記事一覧はこちら
