【B1中断までのスタッツチェック】得点は大阪PF、富山SGに『NBAドラ1組』が肉薄…日本人トップは富永啓生

11月16日、『りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON』のB1リーグ戦は、第11節までの18試合を終えバイウィークに突入。ここまでのB1得点ランキングをチェックしてみよう。

ランキングトップには、Bリーグで9シーズン目となった大阪エヴェッサのマット・ボンズが君臨。B1リーグ戦でキャリアハイとなる1試合平均23.9得点（合計341得点）を記録している。直近5試合すべてで25得点以上をマークし好調をアピール。11月9日の佐賀バルーナーズ戦では33得点を挙げ、勝利に貢献した。

2位には、今シーズンから富山グラウジーズでプレーしているトレイ・ケルがランクイン。シーズン序盤では波はありながらもここまでの18試合中17試合で2ケタ得点を挙げ、1試合平均得点はマット・ボンズと並ぶ23.9得点（合計430得点）を記録。特に11月8日の横浜ビー・コルセアーズ戦では44得点の大暴れでチームを勝利に導いた。3ポイントシュートの成功率が上がってきており、今後得点ランキングトップの座を狙える可能性も高い。

3位にはジャレット・カルバー（仙台89ERS）、4位にはセクー・ドゥムブヤ（越谷アルファーズ）、5位にスタンリー・ジョンソン（長崎ヴェルカ）と、今シーズンからBリーグに参戦した元NBAプレーヤーの3人が並び目を引く。

日本人の得点ランキングトップはレバンガ北海道の富永啓生で、1試合平均17.8得点を記録し16位にランクインしている。11月16日の島根スサノオマジック戦では30得点を挙げ、お得意のセレブレーションも披露。チームも7連勝を記録し波に乗ってきた。続く日本人スコアラーは、今シーズン島根に移籍したスコアリングマシーンの岡田侑大で、平均16.1得点で29位にランクインしている。







B1リーグ戦第11節を終えた時点での、B1得点ランキングは以下の通り。







■第11節終了時点のB1平均得点ランキング



1位：マット・ボンズ（大阪）23.9得点



2位：トレイ・ケル（富山）23.9得点



3位：ジャレット・カルバー（仙台）23.7得点



4位：セクー・ドゥムブヤ（越谷）20.6得点



5位：スタンリー・ジョンソン（長崎）20.5得点



6位：D.J・ニュービル（宇都宮）20.2得点



7位：デイビッド・ヌワバ（三遠）19.9得点



8位：クリストファー・スミス（広島）19.3得点



9位：ダバンテ・ガードナー（三河）19.1得点



10位：タナー・グローヴス（佐賀）18.7得点



11位：アンジェロ・カロイアロ（京都）18.5得点



12位：イヒョンジュン（長崎）18.3得点



13位：アーロン・ヘンリー（名古屋D）18.1得点



14位：ザック・オーガスト（滋賀）17.9得点



14位：コフィ・コーバーン（広島）17.9得点



16位：富永啓生（北海道）17.8得点



17位：ブロック・モータム（富山）17.8得点



18位：セバスチャン・サイズ（A東京）17.7得点



19位：ヤンテ・メイテン（三遠）17.6得点



20位：ヴィック・ロー（琉球）17.6得点

