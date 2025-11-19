「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１９日正午現在でホンダ<7267.T>が「売り予想数上昇」３位となっている。



１９日の東証プライム市場でホンダが４日ぶりに反発。同社は７日取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、純利益を４２００億円から３０００億円（前期比６４．１％減）へ減額修正した。四輪事業で主に中国、ＡＳＥＡＮ地域における販売台数の減少を見込むほか、半導体供給不足の影響もあり販売台数の見通しを下方修正したことなどが響く。同社の今期想定為替レートは１ドル＝１４５円とされており、足もとの円安は追い風だが、全体相場が軟調地合いとなるなか、上値の重い展開となっている。



出所：MINKABU PRESS