木村拓哉ファミリーがそれぞれのInstagramで“紅葉ショット”を公開し、「家族で紅葉を見に行ったのでは？」とSNSがざわついている。

【画像】木村拓哉・工藤静香・Cocomi・Koki,の紅葉ショット（全4投稿）

木村と工藤静香は同じ日に投稿し、娘のCocomiとKoki,（「o」はマクロン付きが正式表記）も数日内に紅葉を背景に撮影した写真を披露。Koki,は「（カメラ絵文字）by coco」と記し、Cocomiが撮影したことを明かしている。

■木村拓哉は真っ赤な紅葉の下で“指さしポーズ”

木村は背景いっぱいに鮮やかな赤いもみじを収め、ローアングルから撮影。もみじを指さしながら柔らかな笑顔を見せている。デニムジャケット×薄色サングラスのカジュアルながら落ち着いた装いで、「車を走らせて、紅葉を味わって来ました！ 豊かな時間が過ごせて大満足です！」と秋のひとときを報告した。

■工藤静香は黄色や赤の紅葉を背景に、愛犬とのナチュラルショット

工藤静香はあたたかなベージュアウターをまとい、鮮やかな黄色や赤の紅葉を背景に愛犬を抱いたショットや、落ち葉の上を歩く愛犬たちを写した自撮りショットなどを投稿。「なんて美しいのだろう」と紅葉の美しさに感嘆した。

■Cocomiは赤いもみじを手にしたアーティスティックな写真を公開

Cocomiは「紅葉が綺麗でした」と綴り、黒いスウェットに身を包み、赤いもみじを手にした横顔や柔らかな笑顔を披露。光の入り方や構図も印象的で、どこかアーティスティックな雰囲気が漂うショットとなっている。

■Koki,はオレンジニットで秋色リンク。季節感あふれる1枚

Koki,はオレンジのタートルニットを着て、赤い葉に包まれた秋ショットを投稿。あたたかな色合いのニットと紅葉のコントラストが引き立ち、柔らかな光に包まれた表情が季節感あふれる写真となっている。

4人それぞれが紅葉の中で秋を満喫する姿が同時期に並んだことで、SNSでは「家族でお出掛け？」「木村家に遭遇したら三度見する」「仲良しファミリーすぎる」といった反応が相次いでいる。