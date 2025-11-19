韓国のオーストラリア観光局によるキャンペーンムービーにStray Kids（ストレイキッズ）のFelix（フィリックス）とBang Chan（バンチャン）が登場。最新映像が公開され、大きな反響を呼んでいる。

【動画】①タンクトップに短パンのスキズフィリックス②海に入り笑顔のバンチャン

■Stray Kidsフィリックスの爽やかなタンクトップ姿！

フィリックスとバンチャンは、シドニー生まれ。2人はオーストラリア観光局が企画したグローバルブランドキャンペーン「本物のオーストラリアに会う時間 G’day」に参加している。

このたびそれぞれのソロムービーが公開され、フィリックスは水色のタンクトップに短パンを合わせたスポーティーなスタイルで準備運動。青い海を前ににっこりと笑顔を浮かべ、肩につく長さのブロンドヘアがキラキラと輝いている。

フィリックスが降り立ったのはボンダイビーチで、彼は「サーフィンの後に海風を感じながら食べたアイスクリームは、格別な甘さでした」と思い出を語った。また子供時代のフィリックスと思われる愛らしい写真も2枚公開されている。

■Stray Kidsバンチャンはハーフパンツのまま海に

またバンチャンのムービーでは、彼がTシャツにハーフパンツを履いたまま、海に足をつけていく。にっこりと微笑み、シドニーの空気を味わった。こちらでも子供時代のバンチャンと思われる写真が2枚公開されている。草原を歩く様子や、海で遊ぶ少年の姿が捉えられた。

SNSでは「2人とも最高！」「故郷で生き生きしてるね」「笑顔が天使」「爽やかやすぎるよ…」と反響を集めている。