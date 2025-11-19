ポケットから出すのはレトロゲーム機。

1989年4月に発売された任天堂の携帯ゲーム機「ゲームボーイ」。時代を超えた名機なのは誰もが認めるところですが、技術の進んだ今の時代に持ち歩いている人はレアかと思います。

多くの携帯ゲームはNintendo Switchかスマホに取って代わられましたが、もし他に良い選択肢があるなら手に取る人も多いはず。

2025年に転生したゲームボーイ

ARDUBOYの「FX-C」は、クレジットカードとほぼ同サイズの8ビット携帯ゲーム機。最初から300以上のゲームを内蔵しており、十字キーと2つの丸ボタンはゲームボーイと同じ構成。操作は至ってシンプルです。

本体は2本指でつまんで持てるくらいのコンパクトさ。ポケットからさっと出して、スキマ時間にサクっと遊べますね。

https://t.co/1VP8w5hGMV pic.twitter.com/SeluN251UB - Kevin Bates (@bateskecom) November 15, 2025

オリジナルゲームを自作＆シェア

中身は小型マイコン「Arduino」。自作ゲームで遊んだり、オンラインのコミュニティーで誰かが作ったタイトルも遊べます。コーディング初心者でも、コミュニティーの作例を手本に学べる親切さ。8ビットならきっと自作の敷居は低いと思います。

Image: ARDUBOY

動きも音も現代っぽい

画面は小さいながらも、黒地に白のハイコントラストで、描画も思ったより精細。動きは8ビット時代のゲーム機より滑らかでは？

FX-C adds USB-C and multiplayer link capabilities to the Arduboy. Over 300 open-source homebrew games in a console the size of a credit card. https://t.co/1VP8w5hGMV pic.twitter.com/sxXELWQtWE - Kevin Bates (@bateskecom) November 3, 2025

4チャンネルのスピーカーからチップチューンや効果音が鳴り、フル充電で8時間遊べるとのこと。USB-Cケーブルで2台目と接続すれば、対戦プレイが楽しめます。通信ケーブル対戦は、ゲームボーイぽくてエモいですね。

Arduboy FX-C now with USB-C and Multiplayerhttps://t.co/1VP8w5hGMV

Almost sold out! Pre-Order Now! pic.twitter.com/Y4P7viZ7lr - Kevin Bates (@bateskecom) November 13, 2025

2台同時購入で限定版ゲット

デザインはサイバーパンク風味でカッコ良いですし、79ドル（約1万2200円）はお手ごろ価格かと。

気に入ったら対戦用にもう1台買っても良いかもですね。2台を同時に買うと、1つは限定版の紫ボタン仕様になるそうな。もう買うしかないじゃん？

Source: X, ARDUBOY via YANKO DESIGN