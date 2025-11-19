南野・久保・鎌田とは異なるゴールへの推進力と嗅覚。ボリビア戦で町野＆中村のシャドーが示した新たな可能性【日本代表】
2018年９月のコスタリカ戦からスタートした森保ジャパン。11月18日のボリビア戦で節目の100試合目を数えた。2025年のラストマッチということもあり、この日は絶対に勝利が必須だった。
14日のガーナ戦から先発７人を入れ替えて挑むなか、開始早々の４分に久保建英（レアル・ソシエダ）のクロスから鎌田大地（クリスタル・パレス）が先制点をゲット。一気に敵を凌駕していくかと思われた。
だが、そこからプレスがハマらなくなり、試合が停滞。日本としては良い流れを掴めないまま前半を終える。
指揮官は現状を打破すべく、後半のスタートから堂安律（フランクフルト）を右ウイングバックに投入。まずギアを上げ、そこで追加点が取れないと見るや、67分に３枚替えに踏み切る。上田綺世（フェイエノールト）、町野修斗（ボルシアMG）、中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス）を１トップ・２シャドーに配置し、一気に攻め込もうとしたのだ。
その狙いが的中。交代から４分後、堂安のパスをボックス内右のニアゾーンで受けた中村が折り返す。そこに飛び込んで合わせたのが町野。10月シリーズの後、所属クラブで公式戦２ゴールをマークし、得点感覚を取り戻した男がついに結果を出したことで、チーム全体が盛り上がり、森保一監督を囲む輪も生まれた。
「ホントにシャドーならではの動き出しだった。ウイングバックだとパスを出す方に回るので。堂安選手が良いパスをくれて、良いポケットを取れて、クロスは当てに行きました」と中村が語れば、町野は「敬斗はドリブルも足もとの技術もあるので、そこは敬斗に任せつつ、最後、僕が入っていくところはできたかな」と２人の連係に手応えを掴んだ様子だ。
今回、彼らはシャドーで組んだが、もともとはともにFW。ゴールへの推進力と嗅覚を持つ２人が２列目に陣取ることで、ゴール前の厚みが大きく増すのは間違いない。
ご存じの通り、北中米ワールドカップのアジア最終予選での日本は、南野拓実（モナコ）、鎌田、久保の３枚がシャドーの主軸で、鎌田が４点、南野と久保が３点ずつ奪ってきた。９月以降は伊東純也（ヘンク）、堂安、鈴木唯人（フライブルク）らがこのポジションで起用され、特に伊東が重要なピースであることが証明されてきたが、中村＆町野のコンビは新たな組み合わせとして有効。しかもよりゴールにフォーカスできるコンビとして、W杯本大会でも使えそうだ。
「２点目（の町野の動き）なんかはポジションにとらわれず、ストライカーの動きでしたし、ああいった押し込んだところはすごく勉強になる。中村選手のクロスも素晴らしかったですけど、シャドーでもあそこまで入っていかなきゃいけないんだと感じました」と、久保も２人の効果を感じたようだ。
久保は中村とU-15日本代表の頃から共闘。彼が点取り屋として長くプレーしてきたことをよく分かっている。だからこそ、ポケットを取る動き、ゴールラインギリギリのところまで飛び込んでいくアグレッシブさ、そして78分に中村が決めたチーム３点目のシュートのパンチ力に納得したはずだ。
「今はランスで張ってプレーしていますけど、代表でああいうプレーができるユーティリティ性は彼の強みかなと思ってます」と、シャドー中村の可能性にも言及した。
町野に関しても、本人が「代表でシャドーに入る時はフォワードにできるだけ近い距離感でプレーするように意識している」と話していた通り、２トップに近い役割を遂行できるのが魅力だ。この日の終盤には191センチの20歳の新星・後藤啓介（シント＝トロイデン）も入り、名波浩コーチが「３タワー」と名付けたというが、高さで世界を凌駕できる面々が前線に陣取る形も必要だ。多彩な仕事をこなせる町野は重要なピースになりつつある。そこは本人も感じている点ではないか。
「シャドーで出たからといって、アシストを増やそうとは僕自身、思っていないし、ゴールという数字を残したい。僕はタケや拓実君みたいに技術がメチャメチャあるわけではないけど、フィジカルや高さはある、シンプルにはたいてボックス内に入っていくというのも強みなので、そこは出していきたいですね」と、町野も自身の強みを踏まえつつ、代表に違った武器をもたらしていく構えだ。
こうして２列目の組み合わせのパターンが増えていけば、日本の攻撃は加速する。最終予選でもそうだったように、森保ジャパンの最大の得点源はシャドー。誰がどう点を取っていくかが北中米W杯の成否を大きく左右する。
最重要ポジションに新たな可能性が生まれたのは紛れもなく収穫。町野、中村、後藤も含め、彼らにはここから所属クラブで進化を続け、７か月後の大舞台で確実に戦力になれるような状態を作ってほしいものである。
取材・文●元川悦子（フリーライター）
