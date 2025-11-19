山根視来ら５選手が登場するサッカー教室などの参加者を募集!!ロサンゼルス・ギャラクシーが来日イベントを開催
「ロサンゼルス・ギャラクシーポストシーズンツアー2025」と題し、MLSの昨年王者、ロサンゼルス・ギャラクシーが12月13日（土）に「フロンタウンさぎぬま」でイベントを開催することが決定。
当日は山根視来ら５選手が登場し、サッカー教室を開催し、クラブ専属コーチや、クラブ専属栄養士によるスペシャルレッスンも受けられる。
さらに選手のトークショーも行なわれるほか、選手アイテムのチャリティーオークションも実施される。貴重なイベントへの参加者を募集中だ。
【サッカー教室】
■開催場所：フロンタウンさぎぬま 住所：〒216-0005 神奈川県川崎市宮前区土橋3-1-1 東急田園都市線「鷺沼駅」下車 徒歩3分
■開催日：12月13日（土）
■受付時間：10：00〜11:00
■サッカー教室：12:20〜14:00
■参加対象：４歳〜18歳までの男女
■募集定員：90名
■参加費：無料
■申し込みはこちら
https://form.run/@lagalaxy-soccerclinic-application
※申し込み締め切り：11月30日（12月３日当選発表予定）
【選手との交流イベント】
■開催場所：フロンタウンさぎぬま 住所：〒216-0005 神奈川県川崎市宮前区土橋3-1-1 東急田園都市線「鷺沼駅」下車 徒歩3分
■開催日：12月13日（土）
■選手トークショー：11：00〜
■チャリティーオークション：14:00〜
■参加対象：どなたでも参加できます
■参加費：無料
■申し込みはこちら
※申し込み締め切り：11月30日（12月３日当選発表予定）
構成●サッカーダイジェスト編集部
