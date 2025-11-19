13時の日経平均は12円安の4万8690円、アドテストが65.51円押し下げ 13時の日経平均は12円安の4万8690円、アドテストが65.51円押し下げ

19日13時現在の日経平均株価は前日比12.29円（-0.03％）安の4万8690.69円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は703、値下がりは836、変わらずは70。



日経平均マイナス寄与度は65.51円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が26.07円、イビデン <4062>が10.7円、ディスコ <6146>が9.16円、リクルート <6098>が8.62円と続いている。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を69.79円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が17.05円、イオン <8267>が10.38円、コナミＧ <9766>が8.36円、第一三共 <4568>が8.02円と続く。



業種別では33業種中18業種が値上がり。1位は小売で、以下、不動産、石油・石炭、非鉄金属と続く。値下がり上位には機械、金属製品、ガラス・土石が並んでいる。



※13時0分0秒時点



株探ニュース

