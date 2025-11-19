米ＦＯＸスポーツ（電子版）は１８日（日本時間１９日）に２０２６年３月に行われるワールドベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の優勝オッズを発表した。

１位は米国で＋１６０（２・６倍）、２位が日本で＋２９０（３・９倍）、３位がドミニカ共和国で＋４２５（５・２５倍）で、以下プエルトリコの＋９００（１０倍）、ベネズエラの＋１４００（１５倍）、２０２３年に準決勝で死闘を繰り広げたメキシコ＋の１８００（１９倍）と続く。

「来年の世界的プレミアイベントでは米国が最有力候補と目されており、日本が＋２９０の僅差で続いている。２０２３年、米国は日本に３―２で敗れ、準優勝に終わった。この手に汗握る決勝戦の最終打席では大谷翔平がマイク・トラウトに投げた。２人は当時、エンゼルスでチームメートだった。大谷はその最終打席でトラウトを三振に打ち取り、母国を優勝に導き、日本に３度目のＷＢＣのタイトルをもたらした。米国はＷＢＣのトロフィーを１つ獲得しており、最後に優勝したのは２０１７年、プエルトリコに勝利した時だ」と解説し、米国の雪辱、２度目の優勝を期待した。

米国はすでにヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３３）が主将を務めることを発表。今季のナ・リーグのサイ・ヤング賞を受賞したポール・スキーンズ投手（２３）、今季６０本塁打、１２５打点でア・リーグ２冠に輝いたマリナーズのカル・ローリー捕手（２８）、昨季のア・リーグ手打者、ロイヤルズのボビー・ウィット内野手（２５）、今季「３０―３０」を達成した２人、カブスのクロー・アームストロング外野手（２３）、ダイヤモンドバックスのコービン・キャロル外野手（２５）が出場を表明している。投手は未定だが、野手は間違いなく最強軍団になりそうだ。

一方、日本はドジャースでワールドシリーズを制し、１１月まで戦った大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）、佐々木朗希投手（２４）に加え、ＭＬＢでプレーしている選手の出場可否は不透明。ＷＢＣを主催するＷＢＣＩの返事待ちで、メンバー選考に苦慮している状態だ。

前回大会を超えるドラマは生まれるのか。期待だ。