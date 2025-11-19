「ミス成蹊」ファイナリスト、福山理紗さんの素顔に迫る【大学コンテスト2025】
【モデルプレス＝2025/11/19】「ミス成蹊コンテスト2025」エントリーNo.5の福山理紗（ふくやま・りさ）さんのインタビュー。
学部／学年：経営学部総合経営学科／3年
出身地：静岡県
誕生日：6月6日
趣味：ラテアート
特技：lockダンス
好きな食べ物：麻辣湯
好きな言葉（座右の銘）：心配事の8割は起きない
最近ハマっていること：ゲッターズ飯田の五星三心占い電子版は持ち歩き用、冊子は家用に購入してます
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
私は将来アナウンサーになりたいと思っています。そのためにも、自信を持って人前に立てるようになりたい、その機会が欲しいと思ってエントリーしました。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
高身長とスタイルの良さ。
― スタイルキープやボディケア、肌のケアなど、心がけている“美の秘訣”があれば教えてください。
体重の変動も肌の調子も、気にしすぎないこと運動をすること。
― 憧れの有名人はいますか？
森川夕貴さん。
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
大学受験です。第一志望の大学に落ち、勉強して机に向かっている時もご飯を食べているときも涙が止まらない時期が1週間くらいありました。でも泣いてても意味がない！と切り替えて成蹊大学に合格できた時、報われたなと思いました。
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
アナウンサー。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後にあなたの「夢を叶える秘訣」を教えてください
自分を信じて諦めないことです。やらない後悔よりやる後悔の精神で、やりたいと思ったこと全部挑戦しています！
・大学名：成蹊大学
・コンテスト名：ミス成蹊コンテスト2025
・スペシャルパートナー：TGC CAMPUS
・WEB投票開始日時：2025年7月18日（金）13時〜
・本番日：2025年11月23日（日）
◆「ミス成蹊コンテスト2025」開催概要
