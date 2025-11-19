石川梨華（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/11/19】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が11月19日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。新鮮な魚を使った夕飯メニューを披露し、反響を呼んでいる。

【写真】40歳元モー娘。「綺麗に捌いてる」ノドグロの塩焼き披露

◆石川梨華、新鮮な魚使った夕飯メニュー公開


石川は「今夜のメニュー」として、海老のグラタンやローストビーフ、ノドグロの塩焼きがのった食卓を披露。ノドグロについて釣ってもらったものであることを明かし、「頑張って3枚におろし塩焼きにしました！脂乗ってて絶品でした」とつづっている。

◆石川梨華の投稿に反響


この投稿に、「高級魚すごい」「全部美味しそう」「料理上手」「綺麗に捌いてる」「酒のツマミにも良さそう」などと反響が寄せられている。

石川は2017年3月に巨人・野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）

