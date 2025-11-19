長崎でカナダ代表と対戦

日本サッカー協会（JFA）は11月19日、「MS&ADカップ2025」でカナダ代表と対戦するなでしこジャパン（日本女子代表）のメンバー26人を発表した。

日本は29日に長崎スタジアムシティ（ピーススタジアム）で行われる「MS&ADカップ2025」でカナダ代表と対戦。10月の欧州遠征ではイタリア代表（1-1）、ノルウェー代表（0-2）と未勝利に終わったなか、勝利を挙げられるか注目が集まる。

長年チームを牽引してきたDF熊谷紗希（ロンドン・シティ・ライオネス／イングランド）や、ニルス・ニールセン監督体制でキャプテンに任命されたMF長谷川唯（マンチェスター・シティ／イングランド）ら海外組が順当に選ばれた。

また、国内組ではGK大熊茜（INAC神戸レオネッサ）、DF高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）、DF白垣うの（セレッソ大阪レディース）MF成宮唯（INAC神戸）、MF中嶋淑乃 （サンフレッチェ広島レジーナ）、MF吉田莉胡（INAC神戸）の6人が選出された。（FOOTBALL ZONE編集部）