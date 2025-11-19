

「SONGS 宮本浩次」スタジオ収録の模様

宮本浩次が、NHK『SONGS』（11月27日午後10時〜）に4年ぶりに登場する。

【写真】「SONGS 宮本浩次」場面カット

ロックバンド エレファントカシマシのボーカル＆ギターとして40年近く日本のロックシーンをけん引してきた宮本だが、2019年からはソロ歌手としての活動にも力を入れている。59歳となった今年、女性アーティストへの楽曲提供、エレカシの名曲「今宵の月のように」のセルフカバーリリース、新しい音楽プロジェクトの立ち上げなど、これまでやってこなかった活動にも挑戦し続けている。なぜ、還暦を来年に控えた今も、精力的に新たな取り組みを続けるのか？

今回『SONGS』ではデビュー当時から宮本を取材し続けてきた音楽雑誌編集長・山崎洋一郎や、役者として共演経験もある俳優・佐藤二朗など、宮本をよく知る仲間たちに取材を敢行。宮本浩次を突き動かす原動力に迫る。スタジオトークでは、ストイックすぎるあまり自由な宮本に、責任者・大泉洋も大困惑。

スタジオパフォーマンスでは、エレカシの名曲「今宵の月のように」のほか、話題の映画「爆弾」主題歌として制作した「I AM HERO」、そして Ado に書き下ろした「風と私の物語」をセルフカバーしTV初披露。

番組情報

「SONGS 宮本浩次」放送予定【放 送 】 11月27日(木) 午後10時00分〜10時45分 ＜総合＞【再放送】 12月2日(火) ※月曜深夜 午前0時35分〜１時20分 ＜総合＞【出 演】 宮本浩次・大泉洋 ★ＶＴＲ出演：佐藤二朗・山崎洋一郎【楽 曲】 「今宵の月のように」「風と私の物語」「I AM HERO」