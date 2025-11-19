買っといて損なし！冷蔵庫で保管もできちゃう♡100均お手軽調理グッズ

粉末ドリンクなどを溶かすのに便利なシェイクボトル。一度作ってしまうと保管に困りますが、なんとそのまま冷蔵庫保管できるタイプのシェイカーをダイソーで発見しました！小ぶりで保管する際にも邪魔にならず便利。シェイクするときも漏れ出ず使い勝手が良かったので、早速ご紹介します。ぜひチェックしてみてくださいね♪

商品情報

商品名：お手軽シェイクボトル

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480441771

ひとつあると便利！ダイソーの『お手軽シェイクボトル』

今回ご紹介するのはダイソーのキッチングッズ売り場で購入した『お手軽シェイクボトル』という商品。

粉末タイプのドリンクやプロテイン、ドレッシングなどを作るのにぴったりな商品です。シェイカーなんてよくあるアイテムじゃんと思ったのですが、この商品のいいところは残った分を冷蔵庫保存できるというところ。

パーツはキャップ、注ぎ口、ボトルの3つ。すべてこのように外れるので、お手入れもラクラクです。

残った分はそのまま冷蔵庫で保管！

使い方は簡単で粉末と水を入れたら、フタをきっちり閉めて、注ぎ口のフタが開かないようおさえながら本体をシェイクします。

あとは注ぎ口からコップに移すだけ！多少ダマが残りましたが、大体はきれいに溶けました。

残った分はこのまま冷蔵庫保管が可能！一度飲み切れなかった、使い切れなかったというときに困らないのがうれしいですね。

ただし、パッケージには衛生上お早めにお召し上がりくださいとの文言がありました。

今回はダイソーの『お手軽シェイクボトル』をご紹介しました。筆者はズボラなのでそのまま直飲みしてしまっていますが、必要な分だけ使って保管できるのが特徴のアイテム。

小ぶりで保管スペースを取らず、シェイクしたときにも漏れ出ない優秀アイテムです。ひとつあると便利なので、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。